澳洲學生數學差...56%大一生搞不清「小數點第3位」！落後新加坡3年

▲澳洲學生數學太差，大學教授無奈。（圖／示意圖非當事人／記者林世文攝）

記者錢玉紘／綜合報導

數學是許多人從小到大都頭痛的科目，近期澳洲一項研究發現，許多澳洲的大學生連小學五年級程度的數學題都答不出來，讓許多網友傻眼。大學教授也指出，大學生的數學程度太差，讓他們必須放棄教授某些統計學或是商業類課程。

《每日郵報》報導，一群西雪梨大學（Western Sydney University）的數學系學生做了研究，結果發現，有超過56的大一學生答不出基本測試的問題，像是將數字四捨五入到小數點後三位，6000塊錢的4%是多少錢等等



西雪梨大學數學與數據科學研究中心數學副教授萊蘭斯（Leanne Rylands）表示，教育水平的下降也正在影響著大學的課程，「30年來我們一直處在持續下降的漩渦中，現在大學要教國高中等級的基礎數學，最終，對教授來說，要交商業研究類的課程變得太困難，他們只好直接略過數學的部分」。



另外，根據跨國評估學生能力計畫（PISA）結果統計，澳洲15歲學生的數學程度跟經濟合作暨發展組織（OECD）中表現最好的新加坡學生相比，整整落後了3年。該國的主要教育部官員先前也聚集開會，探討為何澳洲學生的數學、科學和閱讀能力都在下降。

教育部長德漢提到（Dan Tehan）表示，希望他有能力可以改變整個國家的課綱，「老師和校長們都告訴我，現在的課表都已經太過擁擠，要改善學生成績的話，必須要重新專注在識字和算術能力，並且重整課表」。