湖北連封16城！5100萬民眾困城內　成龍春晚高唱：問我國家哪像染病

▲成龍春晚獻唱。（圖／翻攝央視）



記者柯振中／綜合報導

大陸武漢肺炎的疫情不斷擴散，湖北省共有16座城市被「封城」，將近5100萬市民被鎖在城內無法離開。不過，大陸官媒《央視》仍準時播出春節聯歡晚會，港星成龍更是在會上高唱「問我國家哪像染病」，讓不少網友感到相當諷刺。

綜合陸媒報導，武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）疫情嚴峻，青海省25日也傳出確診病例，全大陸僅剩西藏未傳出病例。由於湖北武漢的疫情相當嚴重，湖北省日前宣布封城，連封了16座城市，共有5100萬人受困城內，無法出城。

▼成龍與大批舞團在春晚會場表演。（圖／翻攝微博）



不過，大陸官媒《央視》24日仍準時播出春節聯歡晚會的節目，許多藝人在節目上唱歌、表演，港星成龍更在台上高唱歌曲《萬里長城永不倒》，裡面有句「問我國家哪像染病」的歌詞，與湖北省的嚴重疫情形成強烈反差。

不少網友看完後諷刺回應，「再嚴酷的現實，也絲毫不會影響表演者的情緒」、「新聞聯播表示醫用物質，生活用品供應充足」、「我正在看，我沒別的，就是想看看他們到底有多無恥」、「改成武漢抗擊肺炎直播估計會更好」、「永遠不要低估它們不要臉的程度。」

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