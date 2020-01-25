大陸台商春節聯誼活動　海基會：配合政府防疫「延後舉行」

▲海基會取消2020大陸台商春節聯誼活動。（圖／海基會提供）

記者曾俊豪／台北報導

海基會原訂1月30日在台北圓山大飯店舉行「2020大陸台商春節聯誼活動」，受到武漢肺炎疫情衝擊，海基會晚間緊急宣布，因參與活動人員眾多，基於健康與安全之考量，並配合政府防疫措施，經審慎評估後，活動將延期舉辦。

中央流行疫情指揮中心今（25日）公布2起武漢肺炎確定病例，其中一名50多歲男性台商曾於1月22日下午16時至18時出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎），且全程無配戴口罩。加上先前第一起女台商案例，目前三起案例中，有兩起是自對岸返台的台商。

海基會晚間指出，武漢肺炎疫情在中國大陸擴散，導致部分台商無法如期返台，加上參與活動人數眾多，考量與會人士的健康與安全，配合政府防疫措施，在徵詢台商會長們的意見，就整體情勢進行審慎評估後，決定延期舉辦今年的大陸台商春節聯誼活動。

海基會表示，後續仍會密切注意武漢肺炎疫情狀況，也提醒往返中國大陸民眾須留意疫情與交通資訊，並作好妥善健康防護。若民眾有需要協助，可撥打海基會緊急服務專（(886-2-25339995），海基會將盡力協處。

大陸台商春節聯誼活動是每年海基會的年度盛事，與會成員都是在對岸深耕有成的商界人士，因此總統都會親自出席致詞。今年適逢大選，加上民進黨當局推動《反滲透法》三讀通過，引起不少台商反彈，也讓這場聯誼活動備受關注，卻沒想到會因為疫情爆發而延期。

▲一名從大陸感染武漢肺炎的台商，因前往酒店消費將被開罰30萬 。（圖／記者吳奕靖攝）