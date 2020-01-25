解放軍450醫護飛武漢　空軍呼吸內科「蓋手印」請戰：讓我們全到第一線

▲解放軍三軍醫護除夕集結，飛往武漢第一線。（圖／翻攝《解放軍報》）



記者柯振中／綜合報導

武漢肺炎疫情不斷擴散，湖北省也因此封鎖了武漢、黃岡、荊州、宜昌等16座城市，共計封鎖近5100萬人。大陸解放軍也緊急在除夕夜抽調醫療小組共計450人，分別從上海、西安、重慶出發，前往武漢援助疫情。

根據《解放軍報》報導，這些醫療人員分別從陸軍、海軍及空軍軍醫大學抽調而來，每支醫療團隊150人，分成指揮祖、普通患者治療分隊及危重症患者救治分隊，醫療隊伍配有呼吸科、感染性疾病科、醫院感染控制科、重症監護室等醫療專家，其中不少人曾參與對抗過SARS、伊波拉等病毒。

▼解放軍的三軍醫護集結，飛往武漢對抗肺炎。（圖／翻攝《解放軍報》）



此外，解放軍空軍軍醫大學的呼吸內科立下「請戰書」，向醫院的黨委請戰，「作為一支有優良傳統並具有豐富經驗、且成功戰勝過『非典』（SARS，非典型肺炎的簡稱）的醫療隊伍，我們更是責無旁貸。」

請戰書上寫到，希望能夠聽後調遣，前往一線戰區貢獻力量，「在此，我們積極請戰：若有戰，召必至，戰必勝」，文末落款「呼吸內科全體同仁」，所有呼吸內科同仁也在請戰書上蓋手印，共計29人。

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節伴手禮來了！

▼解放軍空軍軍醫大學的呼吸內科立下的「請戰書」。（圖／翻攝《解放軍報》）

