6天蓋出「火神山醫院」不夠用！武漢決定旁邊再蓋一所「雷神山」

▲為了再6天內蓋出「火神山醫院」，大陸調動上百台挖土機整地。（圖／新華網）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢市防疫指揮部23日決定參照SARS期間7天建成的「小湯山醫院」，在6天內興建一所武漢肺炎的專門醫院，定名為「火神山醫院」。不過，似乎是考量到「火神山」的床位有限，武漢市防疫指揮部25日下午決定，要在2月5日前在「火神山」旁再建一所「雷神山醫院」。

「火神山醫院」的承建單位中建三局人員透露，火神山醫院的面積為2.5萬平方公尺，可容納1000張床，規劃在6天內建成，也就是說會在2月1日完工，2月3日投入使用。

▼挖土機通宵趕工，為了達成6天蓋出醫院的目標。（圖／新華網）



為了達成6天完工的目標，中建三局23日晚上就展開動作，調集上百台挖土機、推土機等施工機械抵達工地，通宵進行場平、回填等施工。主體的施工則從25日開始，整個施工期間，項目部將按照兩班倒的方式日夜不停施工，高峰期將有1500名建設者和280台套施工機械設備同時奮戰。

不過，似乎是考量到「火神山醫院」的1000個床位不夠用，武漢市防疫指揮部25日下午3點半舉行調度會，決定在「火神山醫院」旁邊，在2月5日前再建成一所「雷神山醫院」，新增床位1300張。

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