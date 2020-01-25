武漢6天要蓋出「肺炎專門醫院」　定名「火神山」1500人同時施工

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎確診病例持續增加，各項醫療資源供不應求，武漢市政府決定參照2003年SARS期間7天建成的北京「小湯山醫院」，在6天內於武漢建設一座集中收治武漢肺炎病患的醫院，並定名為「火神山醫院」。

「火神山醫院」的消息是在23日晚間傳出的，陸媒報導指出，武漢市計劃在6天內蓋出一間收治武漢肺炎的專門醫院。消息傳出後，武漢市新冠肺炎防控指揮部表示，為了加強對武漢肺炎患者的救治，將在武漢市蔡甸區建設面積達2.5萬平方公尺的專門醫院，可容納1000張床位，將在2月1日完工，2月3日投入使用。

▼為了興建「火神山醫院」，近百台挖土機進行整地。（圖／新華網，下同。）



中國建築第三工程局（中建三局）的工作人員透露，23日當晚，上百台挖土機、推土機等施工機械就已經抵達工地，通宵進行場平、回填等施工，截至目前，火神山醫院項目進場挖土機95台，推土機33台，壓路機5台，自卸車160台，160名管理人員和240名工人集結完畢，累計平整全部場地5萬平方米，相當於7個足球場大小，內轉土方15萬立方米，足以填滿57個游泳池。

中建三局的工作人員也提到，主體施工預計可在25日開始，整個施工期間，項目部將按照兩班倒的方式日夜不停施工，高峰期將有1500名建設者和280台套施工機械設備同時奮戰，各單位目前已調集2000名人員組成的後備隊伍，可根據現場需要隨時投入戰鬥。

資料顯示，武漢「火神山醫院」依據《傳染病醫院建設標準》實施，醫院將採用輕型建築材料，擬採取集裝箱式或板材式活動板房形式，層高1至2層。