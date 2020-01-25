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法律無假期　春節期間山老鼠、通緝犯全栽了！

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▲ 新武呂溪管制區撿拾滯留木「台灣紅檜」案，警詢後將2名嫌疑人依違反森林法移送法辦。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 新武呂溪管制區撿拾滯留木「台灣紅檜」案，警詢後將2名嫌疑人依違反森林法移送法辦。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣警察局關山警察分局初來派出所長劉明昌於25日與林務局關山工作站隊員林易均，查獲於新武呂溪管制區撿拾滯留木「台灣紅檜」案，警詢後將2名嫌疑人依違反森林法移送法辦；另池上分駐所所長廖建全昨24日早上執行市場整理勤務時，在悉心訪查下，順利查獲1名返鄉過年的毒品通緝犯，2案均依法移送台東地方檢察署依法偵辦。

▼ 池上分駐所所長廖建全昨24日早上執行市場整理勤務時順利查獲1名返鄉過年的毒品通緝犯。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 池上分駐所所長廖建全昨24日早上執行市場整理勤務時順利查獲1名返鄉過年的毒品通緝犯。（圖／記者楊鈞典翻攝）

林務局於針對森林法第50條及第52條，有關違犯竊取森林法主、副產物之刑責，提出相關修正草案，尤其針對貴重木加重罰責。25日凌晨初來派出所所長劉明昌與同仁會同林務局關山工作站隊員林易均，查獲想以暗夜及過年為掩護，利用小貨車後方絞盤拉拖台灣紅檜的2名嫌疑人，凌晨1時許行駛在台20線195.3K處時，突遭查緝人員攔查，2人臉上露出驚恐表情，因為怎麼想都想不到，除夕夜警察居然在身邊！

經林務局測共1.08立方公尺(材積)，市價約新台幣8萬多元。池上分駐所長廖建全昨24日早上執行春節期間市場整理勤務時，經查訪得知有名毒品通緝返鄉過年，遂不動聲色前往住處訪視，就在門外看到他，隨即依法告知其遭地院通緝；2案均依法移送台東地方檢察署依法偵辦。

關山警分局分局長潘仕能表示：「法網恢恢、疏而不漏」，初來派出所及池上分駐所同仁落實勤務，結合林務局順利查獲森林法及毒品通緝犯案件，就是宣示法律無假期的最佳例證！


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