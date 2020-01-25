我自己過年！他返鄉探望外公遭嗆　結局翻轉...網：沈甸甸的愛

▲大陸網友返鄉探望外公被拒於門外。（圖／翻攝微博）

記者曾俊豪／綜合報導

為了防堵武漢肺炎疫情擴散，大陸許多省市都啟動應急措施，並宣導防疫意識。有一名網友春節期間返回河南老家探望外公，沒想到外公擔心傳染風險，始終不讓他進屋，還說「過年我自己過，你敢緊走！」，最後從陽台丟下紅包跟口罩，讓這名網友哭笑不得。

微博網友「摸魚能手鄧大頭」24日以「河南宣傳肺炎有多厲害呢？就是，我姥爺（指：外公）不要我了」為題發文，還附上一段他去探望外公時的影片，雖然才1分17秒，卻完整紀錄他和外公「交手」的過程。

影片一開始，是網友在外公家門口，要外公開門讓他進去，沒想到，戴著口罩的外公連大門都不打開，還刻意保持距離。外公說，「現在什麼時候了，各家各戶都通知」。網友回說，「帶了吃的過來」，卻只得到外公的霸氣回覆，「吃的你先放門口，一會兒我自己拿。」

▲網友外公從陽台丟下口罩與紅包。（圖／翻攝微博）

之後，網友又問外公，「過年怎麼辦？」外公回答，「過年我自己過，你趕緊走！說你你不聽呢？染上你都不能得意了」敵不過外公的堅持，網友只好同意離開。這時，外公補了一句，「一會兒東西我給你扔下去！」之後，就看到外公從陽台丟下一包東西，裡面有口罩還有一個紅包。

影片上傳網路後，不到一天的時間，就被分享超過38萬次，並有14萬多則留言。有人表示，「河南，叫人刮目相看了」、「宣傳防範意識真的強」，也有人說，「看了差點哭了，就是爺爺說他要自己一個人過年的時候」、「扔下來的哪裡是口罩啊，這是一份沈甸甸的愛啊」。

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