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外套先備好！初三強烈冷氣團來襲「冷一周」　低溫直下探10度↓

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▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲初二受鋒面影響全台有雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

春節假期開跑，今（25）日大年初一因受鋒面影響，晚間基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨機率略高，台東、花蓮及桃園可能會有少部分降雨，明（26）日鋒面直接通過台灣，全台變天轉濕冷，西半部要留意有較大雨勢，氣溫也將逐漸下滑，北台灣最低溫約降至14度，中南部約15至17度。初三（27日）起強烈大陸冷團接棒來襲，初五（29日）冷氣團最強，全台氣溫只剩10度左右，提醒民眾要做好保暖工作。

▲▼一圖看懂春節天氣。（圖／中央氣象局提供）

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▲一圖看懂春節天氣。（圖／中央氣象局提供）※點圖放大

中央氣象局預報員劉沛騰指出，明（26）日初二因受到鋒面直接通過台灣影響，全台有雨，西半部將出現局部較大雨勢，氣溫部分逐漸下滑，北台灣低溫降至14度左右，白天高溫16度，中南部低溫也只剩15度，高溫約落在22-25度。初三（27日）起強烈大陸冷氣團報到，再加上華南雲雨區帶來水氣，初三、初四2天迎風面、中南部地區會有下雨情形，但雨勢大小不一，氣溫則是明顯轉冷，北部初四僅剩11至15度，中部12至18度，南部14至22度。

初五（29日）冷氣團達最強巔峰，因水氣不足關係全台轉乾冷，北台灣低溫剩10度左右，中南部白天雖可以看到陽光，但回溫情形不明顯，低溫則明顯更低，中南部地區白天高溫約20度左右，但夜間清晨因輻射冷卻效應，清晨可能只剩10度左右低溫，民眾外出要記得多加件外套。目前觀測此波大陸冷氣團影響時間較長，初三過至2月初後全台恐怕要冷1周時間。

▲▼一圖看懂春節天氣。（圖／翻攝天氣風險）

▲一圖看懂春節天氣。（圖／翻攝天氣風險公司）

天氣風險公司稍早也在臉書分享一張春節降雨區域圖表，明（26）日初二預計鋒面南下，全台轉雨，「南部的雨勢會比較明顯，並且可能伴隨春雷。」初三、四強烈冷空氣大舉南下，北部低溫下滑至11至12度、中南部12至14度，由於環境水氣偏多，迎風面的北部、東半部與各地山區仍然有短暫陣雨。初五、初六開工轉乾冷，北部平地低溫恐來到9至10度，中南部也僅有10至13度，空曠或河谷地區氣溫可能還會更低，「各地感受都是『非常寒冷』！」

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