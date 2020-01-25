剩西藏未淪陷！北京急派1230人到武漢…徵用萬張醫院床位

▲武漢肺炎在大陸不斷擴散，目前僅剩西藏未淪陷。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

武漢肺炎的疫情不斷擴散，大陸31省只剩下西藏還未確診，湖北省為此召開疫情防控工作發布會。發布會上提到，國家衛健委已派出6支醫療團隊，共計1230人緊急前往武漢，投入防疫工作，武漢市也徵用了24家醫院、上萬張床位，收治發燒的病人。

湖北省25日下午3點30分召開新聞發布會，通報疫情與防控工作的最新進度。發布會上指出，武漢市在早期的2家定點醫院、61家發熱門診的基礎上，再度徵用24家醫院、上萬張床位，收治發燒的病人。

發布會上提到，這次分成三批，分別徵用7家、3家與14家綜合醫院，依照感染性疾病防治機構的基本需求，臨時改造成發熱病人的收治醫院，目前共有4000多張床位可用來收治疑似與確診的病人，另外6000張床位將在本月底投用。

▼湖北召開武漢肺炎的新聞發布會。（圖／翻攝《上直播》）



此外，依據大陸國家衛健委的消息，目前已組起6支醫療團隊，共計1230人前往武漢支援，還召集了6支後備梯隊隨時待命，解放軍三軍醫院的醫療人員也已經召集完畢，前往武漢投入醫療工作。

根據最新消息，青海省衛健委25日下午指出，青海省日前出現首例疑似武漢肺炎的病例，樣本經過省疾病預防控制中心實驗室檢測、中國疾病預防控制中心實驗室復核檢測，檢體都呈現新型冠狀病毒核酸陽性，綜合患者的臨床表現、流行病學史研判，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。

為了因應緊急情況，武漢市防疫指揮部日前決定，6天內要興建專門收治武漢肺炎的「火神山醫院」，不過經過評估後，25日下午決定，2月5日前要在「火神山」旁再建一所「雷神山醫院」，共計新增2300張床位。

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