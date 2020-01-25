獨／武漢肺炎警戒！陸客入境台灣限制更嚴　僅剩「就學、配偶在台者」可來台

▲因應武漢肺炎，觀光局發布最新陸客來台規定。（圖／達志影像／美聯社）



記者蕭筠／台北報導

大陸武漢肺炎疫情擴大，今（25）日內政部移民署國境事務大隊發布最新陸客來台規定，即日起除原定居在湖北省一律不准入境台灣，還有第一類入台證記載為「觀光」、「健檢醫美」、「專業交流」者也不准入台，目前僅剩就學、配偶在台者可入境台灣。

內政部移民署國境事務大隊下午2時多發布最新陸客最新來台規定，公文內文中寫到，凡辦理登機事宜之人員如遇旅客為大陸地區人民，應檢查所持「中華民國台灣地區入出境許可證（簡稱入台證）」，包括入台證「原居住地」欄位若登記為「湖北省」者禁止入境台灣，若該欄位空白，必須檢查旅客身分證住址是否為上述省分，如確認也應拒絕搭載來台。

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另入台證上所記載「事由」欄位為「觀光（一）」、「健檢醫美」及「專業交流」者也不准飛往台灣，目前僅剩有配偶在台者，以及持陸生就學，不受上述規定。

▲▼陸客入境台灣新規定。（圖／內政部移民署國境事務大隊）



《ETtoday新聞雲》接獲讀者爆料， 居住於北京的一家4口原要至香港轉機來台，孰料在香港機場被告知台灣方已拒絕陸客入境，疑惑自己並不是武漢市居民及湖北省籍但卻無法來台，後才得知台灣更改最新陸客來台規定，一家4口決定在香港飛往其他國家度過春節假期。

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