「武漢偽娘團」因肺炎瘋傳日本　人氣成員「豪歌」：我家對面死了一個

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎持續延燒，讓「武漢」二字瞬間成為最火熱的搜尋關鍵字，在湖北省武漢市的偽娘團體「愛麗絲偽娘團」也因此被搜出瘋傳。其中一名成員「豪歌」日前在微博上報平安，並表示武漢肺炎並沒有讓他特別恐慌，但「我家昨天對面就死了一個」。

「愛麗絲偽娘團」是武漢十分有名的偽娘團體，成立於2009年10月，成員們都熱愛動漫，且十分注重自身打扮，原為男兒身的他們，鍾情於女裝及Cosplay，常打扮成前凸後翹的模樣，雙雙傲人雪乳更讓不少女性既羨慕又嫉妒。

「愛麗絲偽娘團」的其中一名人氣成員「豪歌」，日前曾在微博上向大家報平安，並說明因為武漢肺炎疫情的緣故，有些活動必須暫時停擺，無法如期舉辦。

豪歌在23日時，於微博上發出貼文表示，自己對武漢肺炎並沒有太過恐慌，但「我家對面昨天就死了一個」。另外他也補充道，「我朋友說，早在去年就有人舉報華南海鮮市場了，說是晚上有人殺小狼崽叫聲很大，但舉報無果」，雖然今年已將市場給封了起來，但仍抨擊相關部門「睜一隻眼，閉一隻眼」的行為。

雖然豪歌在貼文中不斷寫道，「我不知道」、「只是聽說」，但也不難看出他對這次疫情的關心，以及相關部門處理方式的不認同。