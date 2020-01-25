武漢肺炎擴大！旅遊疫情第三級警告擴大整個湖北省

▲武漢肺炎擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔至雲／台北報導

大陸武漢肺炎持續擴散，基於大陸各省分皆持續出現病例，尤其湖北省其他縣市病例數亦急遽增加，中央流行疫情指揮中心今（25日）將旅遊疫情建議第三級警告（Warning）範圍擴大至湖北省（含武漢市），請民眾避免至當地所有非必要旅遊；大陸其他各省市則提升至第二級警示（Alert），至當地應採取加強防護措施。

根據資料統計，截至24日累計1,287例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中237例重症，41例死亡，31省市區（不含港澳特別政區）中，30省市區有確診或疑似病例；累計密切接觸者15,197人，追蹤中13,967人。目前僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。

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▲中央流行疫情指揮中心今（25日）將旅遊疫情建議第三級警告（Warning）範圍擴大至湖北省（含武漢市）。（圖／路透社,武漢中心醫院）

其他國家及地區累計31例確診，分布於12國，較前日新增馬來西亞、澳洲、尼泊爾及法國共4國。分別為泰國及香港各5例，新加坡、馬來西亞及法國各3例，日本、韓國、澳門、越南及美國各2例、尼泊爾及澳洲各1例。

大陸湖北省旅遊疫情建議已提升至第三級警告（Warning），且當地公共交通運輸全數暫停營運，如非必要應避免前往當地。若需前往，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

另外，自武漢及其鄰近區域返國入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，可撥打免付費防疫專線1922或(0800-001922)專線並依指示配戴口罩儘速就醫，就醫時主動告知醫師旅旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

