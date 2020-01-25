中午已到桃機！女陸客確診肺炎⋯「武漢團17人」下午確定離台

▲武漢團女陸客感染武漢肺炎，同團員將提早離境。（圖／讀者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大陸武漢肺炎疫情失控，台灣昨天再度新增2起確診案例，其中一位是50多歲的武漢團女陸客。該團原定28日離開，但觀光局今（25）日表示，全部團員將提早於今天離開。該團中午已經抵達桃園機場，預計搭乘下午班機提前返回中國大陸。

據了解，團員一抵達機場就有媒體搶拍，現場發生衝突，陪同觀光局人員特別提醒，大陸團員在台期間都有做自主管理，早晚量體溫，所以是在安全無虞情況下離境，請外界給予正常的空間，讓他們平靜離台。



「大過年的，發生這種事，誰也不願意，他們有些情緒反應，也可以理解，目前已經先帶他們去用餐，起碼吃點東西，填飽肚子。」至於送往何處？觀光局陪同人員表示，為免引起恐慌，不對外公布。

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▲該團抵達桃機因有媒體拍攝爆發衝突。



觀光局業務組組長劉士銘表示，為配合防疫需求，故協調受感染女陸客之團體共17人提早離境，至於該名確診染武漢肺炎之女團客將留台、留院觀察，其餘團員（含該女陸客老公）將一律於今晚之前全數離開台灣，詳細航班時間則不便透露。目前在台湖北團共有9團、136人，武漢團5團、73人，目前陸客體溫監控並無異常，劉士銘強調將會儘速安排離境安排，「能提早就提早。」

中國大陸武漢肺炎疫情嚴重，台灣繼21日確診一名女台商感染武漢肺炎後，24日再度確診2例，分別為50多歲中國籍女性及50多歲男性國人，皆為21日入境。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，女陸客跟著旅行團來台旅遊，23日發病，經過檢查後，第一時間檢驗快篩為流感，但因現在檢驗都非常縝密，有做相關病毒檢驗，二採確診為武漢肺炎。

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