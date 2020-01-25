武漢肺炎「不算爆發」　陸抗SARS專家：已準備藥物臨床治療

▲北京地鐵站啟動防疫檢測。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

針對武漢肺炎，大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鐘南山24日指出，「到目前為止，「疫情在全國還不算爆發，沒有出現非常明顯的連鎖反應」。他認為只要控制住連鎖反應就好辦， 而目前也已有幾種藥物準備用於臨床治療，「已經確認是安全的，具體療效還需進一步觀察」。

《廣州日報》報導，鐘南山24日前往廣州醫科大學附屬第一醫院新住院大樓23樓負壓病房區巡查，他在接受媒體採訪時就武漢肺炎疫情做出上述回覆。這間醫院是新型冠狀病毒肺炎治療的指定醫院之一。

他指出，以廣州為例，表示武漢通報疫情後，廣州迅速啓動防控措施，衛生、交通、機場、海關等部門加強了針對性健康監測，各客運站、地鐵站啓動了體溫檢測，並對來自湖北的反向人口流動進行了排查。「廣州很多防控措施走在了全國前面，這很好，但是仍然不可掉以輕心，仍然要非常小心，因為誰都不敢保證不會出來一個超級傳播者。」

▲鐘南山視察廣州醫科大學附屬醫院。（圖／翻攝廣州日報）

鍾南山表示，到目前為止，疫情在全中國還不算爆發，沒有出現非常明顯的連鎖反應，只要控制住這個就好辦，目前最有效的防控手段就是早發現，早隔離，「發現了就隔離，只要新型冠狀病毒感染者及時被隔離，後期病人就會少很多。」

鍾南山強調，要盡可能減少傳播，傳播的病人越少，出現「超級傳播者」的機率就減少。至於新型冠狀病毒肺炎的治療，他表示，目前，已有幾種藥物準備用於臨床治療，「已經確認是安全的，具體療效還需進一步觀察」。