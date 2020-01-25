用過的口罩別亂丟！　醫師曝「折、捲、綁」防二次傳染

▲因應武漢肺炎，北京機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

為防範大陸武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCOv），佩戴口罩是最佳的方法之一，不過，使用過的口罩要如何處理，讓許多人好奇。對此，武漢市疾控中心消毒與病媒防制所所長梁建生依照口罩使用場景分成三種處理方式，以一般健康人士使用過的口罩為例，應該將口罩內側朝外對折，捲成筒狀，用口袋繩捆綁，再丟進垃圾箱。

《長江日報》報導，目前民眾佩戴的口罩可分為三類，一種是收治到醫院的病人和疑似病人戴的口罩；第二是居家隔離治療和在家醫學隔離觀察者用過的口罩；第三是健康人戴的預防性口罩。

梁建生建議針對以上三種情況做針對性處理。首先是醫院患者及家屬使用的口罩，他們佩戴的口罩應視為醫療廢物，可以直接投入醫院的醫療廢物桶，不要投入到普通的垃圾箱。之後，醫院會把這些醫療廢物送到專門的醫療廢物集中處置單位焚燒處理。

第二是在家醫學隔離觀察者用過的口罩，他表示，應該先放入塑膠袋，再用250-500毫升/升濃度的含氯消毒劑，稀釋100倍-200倍後，將口罩表面噴濕，將塑膠袋綁緊，當作一般生活垃圾丟掉。

至於健康人士佩戴的預防性口罩，梁建生認為，也不應該隨手亂丟，最好丟進垃圾桶。而在丟進垃圾桶之前最好將口罩內側朝外對折，捲成筒狀，用口袋繩捆綁，再丟進垃圾箱。處理口罩時，也盡量不要接觸口罩外側，清理完畢後立即用流動水洗手或手消毒。

▲醫護人員治療武漢肺炎患者。（圖／武漢中心醫院）