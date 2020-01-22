成功警分局愛心春聯義賣　助年邁長輩溫暖過年

▲ 成功警分局愛心春聯義賣。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

「熱心揮毫做公益！」台東縣警察局成功分局舉辦「109年加強重要節日安全維護工作」治安、交通安全宣導暨愛心春聯義賣活動，由警界書法高手勤務中心主任鄭世華現場運筆揮毫。分局長蘇偉荃率領志工中隊至成功鎮菜市場向鎮民拜年暨義賣春聯，登高一呼引起眾人熱烈迴響樂捐做公益。本次義買所得全數捐贈給聖心老人日照中心，讓年邁的長輩們一同平安過好年。

勤指中心主任鄭世華為本縣書法名家，亦是書畫教育學會理事長，因見成功鎮內有許多老人因年邁無法工作經濟困頓，或是子女已旅居外地無人照料，仰賴社福機構提供日照等服務。遂萌生「揮毫寫春聯做公益」的念頭，於是結合分局同仁及志工中隊，於成功鎮農會信用部舉辦此活動。警方也在現場設立機動派出所，提供民眾申請提款護鈔、舉家外出等貼心服務；並宣導連假出遊時應遵守交通法令及配合警方交通疏導措施。

成功分局長蘇偉荃親筆揮毫共襄盛舉，也率領分局幹部與志工團隊至成功鎮菜市場，向攤商與採買年貨民眾逐一拜年並致贈紅包袋，吸引不少鎮民買春聯做公益。活動結束後並將義賣所得捐贈聖心老人日照中心，助年邁獨居長輩溫暖過年。蘇分局長表示，鄭主任貢獻所學做公益，關懷社區老人，此次活動不只充滿愛心，也兼具教育意義，希望大家能多關心家中長輩、多關懷獨居的左鄰右舍，也在此向所有鎮民拜個早年，祝福大家新的一年都能身體健康，吉祥如意。

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