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蘇花改初一南下全日車流恐爆表！2.5萬輛次起跳　必塞時段出爐

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▲▼蘇花改春節初一南下全日車流將爆表，2萬5千輛次起跳。（資料照／記者游芳男攝，下同）

▲▼蘇花改春節初一南下全日車流將爆表，2萬5千輛次起跳。（資料照／記者游芳男攝，下同）

▲▼蘇花改春節初一南下全日車流將爆表，2萬5千輛次起跳。（資料照／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花改春節初一南下全日車流將爆表，預估2萬5千輛次起跳，公路總局研判可能創下蘇花改新高紀錄；另，北返車潮則以28日（初四）為最高峰，因應爆車潮，必塞時段宜縣警局報你知。

請繼續往下閱讀...

蘇花改已於6日全線通車，1月23日起即將面臨首次連假考驗。依據公路總局第四區養護工程處期前預估，連假前2天多為返鄉車潮，25日（初一）轉換為出遊車潮，南下車流將於當日達到最高峰，全日交通量2萬5千輛次起跳，可能創下蘇花改新高紀錄；北返車潮則以28日（初四）為最高峰。

蘇花改全線通車不久，加上春節出遊車潮眾多，國5轉進蘇花改車流勢必造成「漏斗效應」產生車流瓶頸點，蘇澳交流道至蘇花改蘇澳隧道間的台9線、東澳至南澳山路預估將嚴重壅塞，宜蘭縣警局建議南下用路人於23日（小年夜）及24日（除夕）收聽警廣掌握即時路況，避開尖峰車流分批上路，另因連假期間舊蘇花公路台9丁線綠燈時相較短，南下駕駛朋友請行駛蘇花改台9線。

春節連假因應蘇花改B段通車，宜縣警局規劃出勤5千300人次警民力，較2019年春節增加500人次，並預先規劃鄰近分局與直屬隊員警支援，於新舊線匯流、蘇澳及南澳市區路段、隧道進出口等要點派員加強疏導，各警分局並賡續編排交通快打部隊，如遇民眾報案交通壅塞，將啟動交通快打警力，針對壅塞路段即時反應、快速到達，以維護用路人行車正義。

連假期間往返台北-花蓮可多搭乘公路客運或火車，宜縣警局提醒用路人，出發前做好車輛安全檢查，進入隧道請遵行安全管制及速限，與前車保持安全距離，並禁止行駛外（右）側緊急救援車道。自行開車應充足休息，做好行程規劃，如遇車多回堵，可多利用國5蘇澳服務區或鄰近景點停車休息。

▲「109年春節連續假期宜蘭縣內易壅塞路段疏導路線攻略」QRCode。（圖／宜縣警局提供）

▲「109年春節連續假期宜蘭縣內易壅塞路段疏導路線攻略」QRCode。（圖／宜縣警局提供）

駕駛朋友可掃瞄宜縣警局製作「109年春節連續假期宜蘭縣內易壅塞路段疏導路線攻略」QRCode連結查詢交通資訊，或收聽警廣，警方將隨時插播即時路況，提供用路人最新資訊，避開壅塞時段路段，節省行旅時間。

另為利道路交通安全及民眾行車順暢，警政署針對A3類道路交通事故，教導民眾「車禍拍照錄影5原則」，事故雙方當事人拍照並確認無誤後，應立即將車輛移置道路兩側不妨礙交通之處所，避免車流回堵與壅塞。

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