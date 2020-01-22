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過年家暴高峰期1天7件！基市警拍片「除夕夜的崩潰主婦」宣導：互相包容

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記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

春節過年是與家人相聚的時刻，對此，根據衛福部保護司統計，春節假期同時也成113保護專線通報的高峰期，其中又以除夕至大年初二這3天發生最多。基隆市警局婦幼隊為預防過年期間家暴事件再傳出，特別選在除夕前發布一段宣傳影片「除夕夜的崩潰主婦」，以趣味的劇情，描述家人過節相聚會發生的衝突與原因，最後影片結尾還加上「勸世」打油詩，鼓勵民眾與家人相處能互相包容，和諧相處。

▲基隆市警局婦幼隊拍影片「除夕夜的崩潰主婦」。（圖／基隆市警局婦幼隊提供）

▲基隆市警局婦幼隊統計春節期間是家暴高峰期，拍影片「除夕夜的崩潰主婦」宣達互相包容、和諧相處。（圖／基隆市警局婦幼隊提供，以下同）

▲基隆市警局婦幼隊拍影片「除夕夜的崩潰主婦」。（圖／基隆市警局婦幼隊提供）

基隆市警局婦幼隊副隊長袁佩華表示，統計近3年，除夕至初二這3天的家暴案件，2017年有15件，2018年則是20件，2019年增加為22件，平均1天就有7件，為了避免溫馨節日再傳家暴事件，基隆市警局婦幼隊製作的「除夕夜的崩潰主婦」影片，片中女主角身兼多職，在團聚的日子裡，一邊打掃同時聽到家人們的爭執聲，實在忍不住便大聲喝止，最後與家人們度過一個和平的除夕夜，結尾還可看到4句打油詩「闔家團圓過好年，彼此溝通互了解，少點抱怨真和諧，共創幸福好家園」 ，影片「笑果十足」，引人注目。

▲基隆市警局婦幼隊拍影片「除夕夜的崩潰主婦」。（圖／基隆市警局婦幼隊提供）

基隆市警局婦幼隊副隊長袁佩華提到，年節親屬間造成衝突的主要原因共有以下7點，像是經濟問題、子女管教問題、個性、生活習慣、感情問題、酒後失控及精神疾病等，都容易成為吵架的導火線。基隆市警局婦幼隊建議民眾年節相聚可以多些同理心，少些抱怨和計較，另外若有聽到左鄰右舍有大聲爭吵或孩子哭鬧聲，都可撥打「113保護專線」或「110」求助，強調婦幼安全保護「24小時不打烊」。

▲基隆市警局婦幼隊拍影片「除夕夜的崩潰主婦」。（圖／基隆市警局婦幼隊提供）

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