接納軍隊宗教多元化　美空軍任命首位女穆斯林軍中牧師

▲美國空軍任命賈賓成為首位穆斯林女性軍中牧師。（圖／翻攝自美國空軍官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國空軍最近宣布，任命賈賓少尉（Saleha Jabeen）擔任首位穆斯林女性軍中牧師，希望透過提升空軍牧師團的多元化，給予不同宗教信仰的官兵精神支持。另外，賈賓少尉也正式獲得北美最大穆斯林組織「北美穆斯林社群」（ISNA）認可，成為美國空軍首位女性「伊瑪目」（伊斯蘭教領袖、教長）。

美國空軍在新聞稿中提到，去年12月18日，美國空軍牧師長沙克少將Steven Schaick）在芝加哥的天主教神學聯盟的授階典禮上，任命賈賓成為空軍有史以來第一位穆斯林女性軍中牧師，將會在完成勤務訓練（chaplaincy training）後，分配到新的服務單位，為美國空軍官兵給予宗教支持與心理輔導、諮商。

「這是人類信仰的勝利，也是宗教自由的一大進步。」沙克對此表示，美國憲法保障人民擁有宗教信仰的自由，賈賓剛加入的軍中牧師團（Chaplain Corps），就是為了確保每位官兵都能享有宗教自由。他強調，「今天不只是穆斯林的重要日子，也是所有宗教信仰者的大日子。我為我們的空軍感到驕傲，因為他們願意服役，並接納國防部的第一位女性『伊瑪目』。」

▲ 賈賓跟隨兄弟腳步加入軍隊，放棄本來從商的目標 。（圖／翻攝自美國空軍官網）

據了解，印度出生的賈賓在14年前以國際學生身分赴美留學，本來打算在畢業後往商業領域發展，但在兄弟加入美軍後，她也決定跟著從軍。參軍期間，她就曾在陸軍軍醫團與其他軍中牧師一同幫助士兵。

賈賓在儀式上說到，「我的兄弟讓我受到了啟發，正是因為他對軍隊的奉獻精神，我才逐漸了解到牧師對於武裝部隊中的重要性。我還聽聞有人從軍後，他的所有家庭成員都跟著加入了軍隊行列。當人們看見我所做的事情時，我希望他們知道，真主為你制定了一個計劃，你就努力去完成這項任務，成為最好的自己，不要讓任何人或任何事阻止你，保持韌性，不要放棄。」

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