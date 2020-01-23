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「V型雙垂尾」T-7A紅鷹教練機開始生產　具高攻角飛行技能

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▲T-7A教練機的後段組件已開始生產。（圖／翻攝自推特／@GEAviation）

實習記者崔子柔／綜合報導

瑞典紳寶公司（Saab）宣布，與波音合作開發的T-7A紅鷹教練機的部分機身，從1月10日開始組裝，再運到美國讓波音公司（Boeing，BA.US）來做後續完成動作，未來紳寶將把生產地移到新投資的美國工廠。

據防衛部落格（Defence-Blog）報導，紳寶負責T-7A後機身的研發與製造，在瑞典林雪平（Linköping）生產了7個機尾組件，完成後會運到波音的聖路易工廠做最後組裝。紳寶航空部門負責人喬納斯‧耶爾默（Jonas Hjelm）說，和波音簽約不到一年就開始生產程序，很榮幸加入這個計畫。

紳寶未來將轉移到美國印第安納州西拉法葉（West Lafayette）的工廠生產，這是該公司的重要投資。

美國空軍2015年發布未來教練機T-X計畫，當時有洛馬與KAI合作的T-50金鷹教練機和義大利李奧那多的M346（改名T-100）供選擇，但美軍延長了標案時間，直到2016年波音與紳寶合作的教練機出現，才決定作為T-X的計畫對象。

▼該款教練機在2019年被命名為T-7A紅鷹式，特色是它的V型雙垂尾，具有比其他機種更好的高攻角飛行性能。（影／翻攝自youtube）

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