油彈補給艦武夷艦「空壓機炸裂」　2士官受傷1人內臟破裂

▲武夷艦日前發生空壓機炸裂事件。(圖／軍聞社)



記者林彥臣／綜合報導

海軍油彈補給艦「武夷艦」（AOE-530〉日前發生空壓機爆炸事件，造成2名士官受傷，其中一人輕傷，另一名則是內臟破裂出血，兩名傷者皆被送往左營海軍醫院急救，海軍已經針對這次事件檢討調查。

根據《中國時報》報導，「武夷艦」在16日發生空壓機爆炸事件，也是總統蔡英文對海軍司令劉志斌上將人事命令的發布日，又恰巧國防部帶著軍事記者團前往海軍陸戰隊壽山營區進行春節加強戰備操演採訪，海軍政戰主任孫常德中將與艦指部主任蘇世霖少將都陪同採訪。

當天上午停泊在左營海軍基地的武夷艦，輪機艙官兵在進行檢修時，空壓機突然發生炸裂，當場波及到2名進行檢修作業的士官，其中一名傷勢嚴重內臟破裂出血，送往左營海軍醫院急救時一度病危，送到加護病房救治，於20日病況趨於穩定才送往普通病房。

海軍表示，目前2人傷勢穩定，都已轉入普通病房，至於空壓機爆炸原因，海軍艦隊指揮部已成立專案小組進行調查。

「武夷艦」為中華民國海軍的快速油彈補給艦，標準排水量7,112噸，滿載排水量17,000噸，最高速度20.8節，續航距離8,000海浬，乘員164人，由台灣國際造船公司承造，艦體設計由美國海軍亨利·J·凱瑟級油料補給艦改造，是中華民國海軍第一艘專業補給艦，具有專業的海上補給機具，可實施航行間整補，長期擔負敦睦艦隊旗艦任務，服役迄今已執行十多次敦睦遠航。

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