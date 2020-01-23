055艦擁雙波段雷達　局座：二戰以來，中國技術首次超越美國

▲解放軍海軍055型萬噸級驅逐艦南昌艦在山東青島正式入列。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

軍武中心／綜合報導

讓陸媒盛讚為「亞洲第一戰艦」的首艘055型導彈驅逐艦「南昌艦」，已在日前宣布服役正式加入戰鬥序列。該艦作為解放軍最新型戰艦，具備大排水量、高航行速度和強大的續航力及全球適航性等多個優勢，中國知名軍事專家「局座」張召忠指出，055讓中國在技術上實現超越美國海軍，這在二戰以來尚屬首次。

南昌艦是在今年1月12日於青島舉行歸建入列儀式，中國官方強調，該型艦先後突破大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力。外界猜測，一艘055艦造價已達到60億元人民幣（相當於264億新台幣）。

資料顯示，055艦艦體長180米、艦寬22米，滿載排水量約1.2萬噸，打破了中國海軍驅逐艦排水量的紀錄。艦載武器方面，055型導彈驅逐艦採用與052D型相同的通用導彈垂直發射系統，發射單元數量達112個，可發射長劍-10巡航導彈，鷹擊-12、鷹擊-18、鷹擊-83反艦導彈，以及海紅旗-9、海紅旗-16防空導彈，火力十分兇猛。其中長劍-10是首次裝備在中國國產艦艇上，其戰鬥部最重500公斤，能掠海飛行打擊1500公里外的地面目標。

據了解，除了已宣布服役的南昌艦以外，目前上海船廠及大連船廠正在建造、舾裝、測試的同型艦艇分別有3艘及4艘。值得注意的是，去年網路曝光照片顯示，正在船塢內進行建造的一艘055艦，其主炮陣位明顯安裝的主炮體積遠超過已在水上舾裝055的主炮。陸媒認為，最大的可能性是由於電磁炮的成熟，搭載全球首款海軍電磁炮。

▼大陸某造船廠乾船塢內一口氣出現4艘055導彈驅逐艦，船塢內左邊第一艘055安裝的主炮體積遠超過在水上舾裝055的主炮，很可能搭載全球首款海軍電磁炮。（圖／翻攝自大陸網站）

按照代際，中國海軍的051型驅逐艦屬第一代，051C、052B型驅逐艦為第二代，052C/D型驅逐艦屬第三代，最新的055型則是第四代。對此，張召忠表示，相比前三代，055不僅能容納大量的武裝和電子設備，也方便後續的升級改造。

局座進一步指出，在作戰系統上，055並不是全球第一，但「雙波段相控陣雷達」賦予該型艦艇強大探測和識別能力，大幅度提升作戰效率，其信息化水平超過美軍伯克- II驅逐艦，甚至也毫不遜色於美軍最先進的伯克-III驅逐艦。

局座強調，目前055首艦已服役，第二艘正在海上測試，但美軍的伯克-III仍停留在鋼板階段，距離服役時間久遠。如此一來，讓055成為目前全球各國海軍中，唯一擁有雙波段雷達的驅逐艦，「這也是二戰以來，美國海軍首次遇到在技術上超越己方的對手」。

▼055艦近防炮開火。（圖／翻攝自微博／央視新聞）