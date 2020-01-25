萬年不敗「春節伴手禮」先掌握！2大量販祭500款禮盒　還有獨家新寵兒

▲量販年節禮盒。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／綜合報導

每逢過年期間無論是去朋友家拜年或是回娘家團聚，絕對少不了買伴手禮這個環節，今年2大量販店通通祭出逾500款春節禮盒，裡頭可是包含不少新選擇。《ETtoday新聞雲》先帶民眾看看究竟哪些春節禮盒是萬年不敗、送禮準放心，又有哪些是新寵兒，趕快選起來。

●愛買

愛買量販公布2019年暢銷年節禮盒TOP5，冠軍寶座由可口上賓蛋捲（蛋香&芝麻組合）拿下，依序為義美蛋捲禮盒、義美小泡芙禮盒、77新貴派好事花生禮盒、77皇家春禧綜合餅乾禮盒，可以觀察到民眾偏好送零食餅乾類型禮盒，今年愛買更是一口氣網羅500款進口糖餅、南北貨、水果、補品、甜罐、酒禮盒等年節禮盒，滿足各種不同送禮需求。

其中，有50進口禮盒，愛買獨家新品有九州必買伴手禮「湯布院之星巧克力脆餅」、「富士山造型餅乾禮盒」、「大阪香蕉提拉米蘇禮盒。另看準台人最愛糖餅品牌年節禮盒，也祭出愛買獨家限定「77蜜蘭諾巴黎嫣紅禮盒」、「黃金磚發財牛軋糖（芝麻花生味）」、以及「雪之戀波霸珍珠禮盒」，通通是年節首選。

▲愛買網羅500款春節禮盒。（圖／業者提供）



●家樂福

家樂福也根據營業額、銷售量公布熱銷TOP5春節禮盒，營業額部分以養身保健禮盒最夯，例如桂格養氣人蔘、白蘭氏養蔘飲、老協珍熬雞精等，而銷售量部分以零食餅乾禮盒最受歡迎，包括愛之味牛奶花生禮盒、義美小泡芙禮盒、Hello Kitty捲心酥禮盒等。

今年家樂福準備近600支特選禮盒商品，其中，有逾100支新品包括餅乾、堅果、果乾、肉乾、海苔、糖果、巧克力、水果、茶品、油類、南北貨與甜湯組禮盒，還有人氣超夯的日韓港禮盒也有多樣新選擇，例如從台灣紅到日本的珍珠奶茶也從日本再紅回台灣的雪之戀波霸珍珠禮盒、日本進口富士山貓舌餅禮盒、草莓大福、東京焦糖巧克力夾心餅禮盒等近10款選擇。

另外今年業者更特別從台中、雲林、台南、台東、屏東等5個區找尋在地小農好禮，其中，推薦屏大薄鹽醬油、來自雲林縣莿桐鄉的崢峰黑蒜頭禮盒，以及御品園滴雞精，這次總計上架近20支小農禮盒選擇。而往年酒款禮盒也十分熱銷，今年有民眾較為熟悉的月桂冠系列酒款，有年節感的月桂冠上撰與月桂冠七福神金箔酒是十分適合送禮的名單之一，還有上撰松竹梅御神酒、祝彩、超特撰松竹梅特別純米與松竹梅白壁藏澪MIO氣泡清酒也都是熱門款。

▲家樂福準備近600支年節禮盒。（圖／記者蕭筠攝）



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