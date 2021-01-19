收銀員少結3罐洗衣精、2箱飲料　妹子爽PO文「賺1000吧」網砲翻

▲員工結帳沒結到商品，女網友竟喜孜孜地貼文炫耀。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這種女生到底是哪個動物園來的？人家沒有算到還能po給大家炫耀！」一名男網友日前在《Dcard》匿名發文「偷家樂福東西？？」發現有女網友跟媽媽到大賣場買東西，結帳員工沒刷到商品，結果母女倆不僅喜孜孜地當成賺到，女網友還拍照發IG限時動態爽呼「直接爽賺1000吧！」引來其他人一陣撻伐。

原PO在文中貼出女網友IG限時動態截圖，只見女方圖中表示「洗衣精特價，搬一堆回家，有12罐結果結帳的人只算9罐，還有兩箱飲料放在推車底下沒算到，直接爽賺1000吧！而且那個服務人員態度還很不好，感覺是太多人很累了吧？我媽還給他按沒意見的評價 XD」

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▲女網友因為「爽賺1000元」，忍不住開心貼IG分享喜悅心情。（圖／翻攝自Dcard）

看到這張圖，不少人都傻眼直呼，「報警吧！公開帳號！你不敢報警總會有人幫你報」、「家樂福應該是沒安太歲最近才那麼衰」、「傻眼……這是偷竊了吧！話說我上次買完回家發現有小東西沒結到，拿回去補結後，家樂福還送東西給我（感覺已經超過那個小東西的價格了」、「撿到這種好康我完全不會開心，這什麼三觀崩壞的發言？」

還有網友表示，「家樂福虧死了，他們的毛利率很低，偷一件東西都是重傷」、「我以為正常人做這種舉動會有內疚感耶！沒想到這個世界上還有不正常人以這個發在限時洋洋得意。」貼文甚至讓家樂福員工現身，狂嘆某些顧客的素質，「身為曾經的家樂福pt，我只能說其實有很多人會把飲料偷偷打開喝，或者把一些比較貴的東西拆開包裝偷走，都已經見怪不怪了，不是所有人都有好素質。」