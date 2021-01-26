家樂福全台防疫消毒準則！顧客禁脫口罩、社交距離　措施一次看

▲家樂福祭出防疫新規範。（圖／記者黃靖惠攝）

記者林育綾／綜合報導

部立桃園醫院爆發群聚感染案件，繼全聯祭出防疫新規範後，家樂福今（26）日也宣布全台量販、超市實施防疫消毒準則，包括電梯及手扶梯、推車等4小時內消毒1次等，賣場也規劃防疫專區、維持1.5公尺社交距離，同時顧客禁止賣場內脫下口罩。

此外全聯也在日前祭出防疫新規定，表示針對桃園地區共86間門市，即日起暫停開放顧客休憩區與使用廁所，有設置微波爐的門市也暫停開放使用，且將視來客數或使用頻率增加清潔次數。除外，也依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物，另提醒消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

另為防範疫情，業者表示所有門市人員早已做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。同時門市環境也有加強環境消毒作業。

家樂福因應疫情現況，全台「量販分店」即日起實施防疫消毒準則如下：

1.電梯及手扶梯基本4小時內消毒1次

2.電梯內備有酒精（保持充足）、保持電梯內社交距離公告

3.手推車/手提籃/手拉藍基本4小時內消毒1次

4.顧客進入賣場需配戴口罩、量額溫

5.賣場入口提供顧客酒精自動消毒器，並提供一次性手套使用

6.如顧客賣場內脫下口罩及時勸導，屢勸不聽請離賣場

7.賣場內規畫防疫專區，排隊區域保持1.5公尺距離

8.生鮮區備有酒精自動消毒器，並提供一次性手套使用

9.生鮮用餐區設立防疫塑膠隔板

10.生鮮用餐區設防疫公告：保持社交距離，用餐完畢立即消毒。

11.賣場冷凍冷藏櫃把手每1小時消毒1次

12.收銀線輸送帶設防疫公告協助顧客消毒

13.自動結帳機：顧客使用完畢後由專人立即消毒設備

14.顧客廁所基本4小時內消毒1次，針對門把/水龍頭等設備噴撒酒精消毒

15.賣場入口/家電櫃台/生鮮磅秤/收銀線/服務中心/自助包裝區設有保持社交距離1.5公尺地貼

16.育嬰室及顧客休息區基本4小時內消毒1次，並設有消毒&保持社交距離公告

17.顧客置物櫃基本4小時內消毒1次

18.員工休息室/置物櫃及員工廁所基本每4小時內消毒1次

19.顧客休息區廁所內設有酒精供顧客自主消毒

20.每週設一時段閉店全館消毒

家樂福全台「超市分店」，即日起將實施防疫消毒13項準則：

1.手推車/手提籃/手拉藍基本4小時內消毒1次

2.顧客進入賣場需配戴口罩

3.賣場入口提供顧客酒精自動消毒器，並提供一次性手套使用

4.如顧客賣場內脫下口罩及時勸導，屢勸不聽請離賣場

5.賣場內規畫防疫專區，排隊區域保持1.5公尺距離

6.生鮮區提供一次性手套使用

7.自動結帳機：基本4小時內消毒設備

8.顧客廁所基本4小時內消毒1次，針對門把/水龍頭等設備噴撒酒精消毒

9.賣場入口/收銀線自助包裝區設有保持社交距離1.5公尺地貼

10.顧客休息區基本4小時內消毒1次，並設有消毒、保持社交距離公告

11.顧客置物櫃基本4小時內消毒1次

12.顧客休息區內設有酒精供顧客自主消毒

13.員工休息室/置物櫃及員工廁所基本每4小時內消毒1次

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