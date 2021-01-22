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迎農曆新年！愛買推應景「青花瓷口罩」　每間門市只有30盒

▲▼愛買推鴻運版青花瓷醫療口罩。（圖／業者提供）

▲愛買推鴻運版青花瓷醫療口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接農曆新年，口罩也要有新花樣！愛買強勢推出去年一登場半小時就完售的「青花瓷醫療口罩」，選用白色口罩搭配紅色花紋，應景又不過分高調，全台限量450盒，明（23）日於15門市開賣，每店只有30盒，把握機會開搶。

▲▼愛買推鴻運版青花瓷醫療口罩。（圖／業者提供）

▲▼青花瓷醫療口罩有2款樣式選擇。

▲▼愛買推鴻運版青花瓷醫療口罩。（圖／業者提供）

愛買再度推出「台灣康匠青花瓷成人醫療口罩-開鴻運牛運亨通」版，一共有「嫣然」、「綻放」2種花紋款式，白色口罩印上應景紅色勾勒出的花紋，喜氣十足，每盒30片裝，明（23）日於愛買15門市限定販售，全台只有450盒，每間分店限量30盒、每人限購1盒，開賣時間依各店公告。

▲▼BROWN & FRIENDS新年限定款口罩。（圖／業者提供）

▲BROWN & FRIENDS新年限定款口罩。（圖／業者提供）

另，「BROWN & FRIENDS」近日也推出新年限定醫療口罩，找來台灣合格口罩廠商合作，特別選用紅色系搭配充滿春節的圖騰，並將可愛的熊大、兔兔和莎莉換上新年限定服裝，且提著燈籠、帶著金幣元寶的模樣印在口罩上，超可愛造型與開運顏色喜氣十足，真的超欠收。

BROWN & FRIENDS系列新年款醫療口罩有大人、小孩2款式，下週三1月27日正式開賣，上午11點可至7-11 OPEN POINT APP預購，還有康是美、屈臣氏、杏一、日藥本舖也提供販售，數量有限、售完為止。

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