限量9萬張！愛買新春「好運刮刮卡」開搶　Gogoro3、iPhone 12等刮

▲愛買新春推百元刮刮卡。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

限量刮刮卡開搶！搶搭農曆新年就要抽福袋的習慣，愛買量販也推出「牛轉乾坤好運刮刮卡」，只要百元就能抽Gogoro3、iPhone 12等大獎，且只有9萬張，一定要把握機會刮一波試好運；另家樂福的新春福袋也將在2月12日大年初一登場，全台限量7920袋，每袋同樣附贈1張刮刮卡，現買現刮就知道能不能將頭獎Macbook Air帶回家了。

愛買即日起至2月7日推出「牛轉乾坤好運刮刮卡」，每張只要100元且張張有獎，有機會抽中Gogoro3、iPhone 12、Apple Watch等大獎，全台限量只有9萬張，不能錯過，且若使用HAPPYGO Pay購買刮刮卡5張，還可再抽國際牌電烤箱，婆媽們趕緊來碰運氣。

▲家樂福福袋內含1張刮刮卡。（圖／業者提供）



另，家樂福今年的「新春福袋」也正式曝光，特意打造城購物袋造型，讓民眾買完也能當作購物袋使用，每袋售價199元，內容物有價值超過500元的多項商品以及刮刮卡1張，頭獎送出市價3萬元的Macbook Air13.3-256G1台，貳獎有Dyson HD03 supersonie吹風機1台、特獎部分送Apple iPad Air 64G、Nintendo Lite各10名，以及多樣好禮包含承億文旅住宿500折價劵2張一組共40組、義大娛樂世界樂園門票899全票2張一組共50組、家樂福量販商品提貨劵300元共50名。

家樂福福袋於大年初一（2月12日）上午10點於門市準時開賣，量販店每店限量100個、超市店限量20個，每人限購1個。

【你可能也想看】

►只賣1個月！全家「重乳草莓霜淇淋」重磅回歸 夢幻粉色餅皮超欠拍

►一剝開狂流湯！高雄老字號「爆漿餡餅」 必吃牛肉口味夾黑胡椒香

►優惠碼先領！麥當勞連26天「買1送1」 4塊雞塊、冰炫風一次吃

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來