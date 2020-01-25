2019年熱銷排行曝光！賣場必逛美味熟食區　「這款」年銷破億夯爆

▲家樂福2019年度熟食冠軍為烤雞。（圖／業者提供）



記者蕭筠／綜合報導

無論是下班過後或是假日時段，全台各大賣場總是湧進滿滿人潮，除採買生活必需品，熟食區絕對是必逛區域之一，香氣十足的現烤披薩還是炸物，通通都讓人招架不住。《ETtoday》整理出各大量販店2019年熱銷熟食排行，沒吃過的絕對要試上一試。

▲▼家樂福熱銷熟食其次為炸物、小菜。



過去賣場生鮮區只販售蔬果、海鮮、肉品等食材，但因市場競爭激烈，近年來量販或超市紛紛搶攻「熟食」區塊，要讓民眾採買時也能順便嗑美食止飢，《ETtoday》整理了2019年台人最愛的賣場熟食，快來看看哪一款還沒嚐鮮。

奪下家樂福熟食冠軍寶座的就是「烤雞」系列，業者指出光是烤雞的單日銷售量就有4至5萬隻，每月業績最高達900萬元，這一隻隻香噴噴的烤美式肉雞或紅藜烤雞，十分適合一家人買回家享用，接下來是炸物類，如炸雞腿、炸雞排等共22種，年度業績破百萬，18種醃製小菜則拿下排行第3。

愛買量販也公布年度熱銷熟食排行TOP5，依序是烤骨腿（烤雞腿）、酥炸骨腿、鐵路便當、日式便當、鹹豬肉，勇奪冠軍的烤骨腿外皮焦香，口感偏甜、多汁，多年來幾乎都是暢銷榜上前3名，而便當系列則一直都是愛買的熱銷熟食之一，原因是銅板價的超實惠價格累積不少死忠粉絲。

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