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厚片女血拼買衣！服飾店內「直接裸半身」試穿…特警秒出動催淚器制伏

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▲▼厚片女「裸半身」試穿新衣…警出動催淚器制伏。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲厚片女在店內脫掉上衣試穿，讓店員相當無奈。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名身材豐腴的厚片女子打算買新衣，於是至安徽省「商廈時代廣場」3樓服飾店試衣，沒想到她進店後竟然不在試衣間試穿，反倒是在人來人往的店裡「裸上身換裝」，更離譜的是，挑到喜歡的衣服後，女子還打算不付錢離開。警方獲報後，立刻派出特種警察前來支援，並且動用催淚噴射器制伏，才讓鬧劇順利落幕。

據《澎湃新聞》報導，事發在去（2019）年4月，郎姓女子進到服飾店內就瘋狂挑選喜歡的衣服，不過令人尷尬的是，她挑完衣服後竟當場將上半身衣物脫去進行試穿，讓店員都看傻了眼。店內工作人員表示，女子至少試了有5套左右，他們曾要求對方到試衣間更衣卻勸阻無效。

▼員警派出催淚噴射器，才讓女子乖乖回到試衣間脫下新衣。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼厚片女「裸半身」試穿新衣…警出動催淚器制伏。（圖／翻攝自澎湃新聞）

報導提到，郎女隨即和店員爆發口角衝突，過程中更打算將其中一套看上的服飾直接帶走，完全沒有要付錢的意思。恰好特種警察在該棟百貨巡邏，接到店員打110報案後，便立刻至現場調解；不過就在調解到一半時，郎女卻開始賴皮說，「我身上啥都沒帶，我就是不付錢，我馬上就要穿走。」

店員只好不斷勸說，要求先付錢才能帶走衣服；郎女聽完以後氣得要動手打店員，讓特警無奈之下，只好依法使用催淚噴射器，逼迫郎女回到試衣間脫下新衣歸還。

網友看完後紛紛表示，「應該是精神有問題吧」、「現在還有這種想穿霸王衣的人啊？」、「這是搶劫吧」、「身材給了她勇氣」、「特警好帥，不然店員差點就要沒命了」、「根本故意鬧事的吧」、「有人敢赤手空拳上去應戰嗎？」。

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