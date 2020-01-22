▲ 春節前夕寒冬送暖過好年，金山警結合警友、宮廟關懷弱勢。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

歲末年終，為了讓轄區弱勢民眾安心過好年，新北市金山警分局結合石門觀明宮、老梅警友站持續關懷弱勢，一一探視關心，並致贈民生物品及春聯等物資，讓弱勢民眾感受到溫暖及幸福。

金山警分局表示，為關懷北海岸的中低收入戶和獨居老人，金山派出所警員吳佳容於春節前夕陪同石門觀明宮，發放白米及春聯等新年物資，分送予轄內弱勢家庭與老人。除一一探視中低收入戶和獨居老人，還致贈每戶白米及春聯，讓每個受訪者能暖心也暖胃。

▲ 老梅派出所所長林文智及員警洪煥清配合警友，春節寒流來襲前夕深入社區關懷弱勢族群。

另外，老梅派出所所長林文智及員警洪煥清配合老梅警友站、老梅里長、富基里長、德茂里長及義警民防人員等，於春節寒流來襲前夕深入社區關懷弱勢族群，並親自贈送棉被、民生物品及紅包，讓弱勢族群在寒冬中感受社會關懷溫馨。

除了發放民生物資，員警也與民眾溫馨互動，進一步加強宣導轄區各項治安、交通、犯罪預防、機動派出所設置、協助民眾舉家外出住居所安全維護及失蹤人口返家團圓等工作，讓民眾感受到警察維護治安、交通的用心。

金山警分局長陳永昌表示，同仁結合公益團體主動關懷轄區弱勢，共同迎接新年到來，值得嘉勉。希望全體同仁能以同理心、關懷弱勢及嘉惠鄉里之精神，適時協助民眾，使民眾感受警方熱忱，增加警民互動，是讓民眾安心的最佳體現。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 金山派出所警員吳佳容陪同石門觀明宮，發放白米及春聯等新年物資，分送予轄內弱勢家庭與老人。