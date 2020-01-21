身上只剩200元...屏東高齡兄妹求助派出所　警掏腰包再找慈善團體

▲屏東縣潮州警分局竹田派出所長郭順豐各資助鍾姓兄妹500元，並轉介慈善團體協助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春節將到，多數民眾忙著清理家園準備快樂過春節，但屏東縣竹田鄉賴姓婦人身上只剩下200元，硬著頭皮，拉著哥哥求助轄區的竹田派出所，所長郭順豐聽聞他們處境，各資助兩人500元，並幫他們轉介到慈善團體幫忙。

潮州分局竹田分駐所所長郭順豐日前擔服8時至10時值班勤務，於9時許，有82歲的鍾姓鄉民及76歲的妹妹兩人到派出所，向員警表示因經濟拮据，探詢員警能否提供援助。

所長耐心聆聽2人講述自身情況，鍾民稱伊兒子在工廠上班，每月大約有2萬5000元薪資，現居住的房子向人承租，必須支付租金及支出，他僅靠國民年金生活。

其妹妹已喪偶，育有2子1女，大兒子居住外地未拿錢回家，女兒嫁人亦經濟不佳，小兒子在家待業，她是佃農，每月領取老農津貼7仟多元過活，惟要負擔家裡開銷實有困難。由於她身上只剩200元，實非不得已才偕同大哥至派出所請員警幫忙。

郭所長員確認他們兄妹2人確有生活困難，自掏腰包各資助新臺幣500元餐費，並設法將該兩個案轉介至慈善團體。郭員主動資助困苦民眾的愛心，深獲民眾肯定與讚賞。鎮

►周末超殺快閃電