留在武漢的人怎麼辦？官方宣佈「實施戰時措施」...拒戴口罩或被追究刑責

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢今（23）日上午開始「封城」，全面進入戰時狀態，實行戰時措施。對於留下的市民，當局強調要切實保障居民正常生活，確保城市水、電、氣、通訊正常運轉，口罩投放量也會翻倍。此外業內人士介紹，春節期間，武漢市面上的蔬菜7成來自外地，「新鮮蔬菜隨時進城來，大家不必擔心。」

武漢市疫情防控指揮部23日淩晨通告，自1月23日上午10點開始，全市城市公車、地鐵、渡輪及長途客運全面停駛，市民無特殊原因不得離開武漢，機場、火車站等離漢管道暫時封閉，恢復時間將另行通告。消息一出，有人連夜趕至火車站買票離開武漢，火車站外大排長龍，公路系統立即癱瘓。

▲武漢封城，有市民連夜出城。（圖／翻攝自微博）

確保正常運轉

留在武漢的人如何生活，《湖北日報》報導指出，在今日的疫情防控指揮部指揮長會暨工作視訊會議上，官方強調要切實保障居民正常生活，確保城市水、電、氣、通訊正常運轉，「嚴格落實湖北省突發公共衛生事件II級應急回應各項要求，全面進入戰時狀態，實行戰時措施，堅決遏制疫情蔓延。」

「菜籃子」供應充足

武漢市武商、中百、中商等多家商場、超市透露，各類農副產品供應充足，確保門店不斷貨、不脫銷。除了實體商超加大備貨量，京東、拼多多等電商平臺均表示春節不打烊，為消費者提供送貨到家服務。此外，業內人士指出，春節期間，武漢市面上的蔬菜7成來自外地，「新鮮蔬菜隨時進城來，大家不必擔心。」

湖北省商務廳指出，春節期間，將繼續加強糧、油、肉、蛋、菜等生活必需品市場監測，並做好應急預案，暢通主要生活必需品貨源管道，組織大型流通企業和應急商品重點聯繫企業適當增加庫存，保障生活必需品市場供給、價格穩定，還將針對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，進一步做好衛生防疫工作，督促各商場超市、農貿市場嚴把生鮮食品進貨關、加強源頭追溯管控，加大消毒滅菌頻次、加強環境衛生管控。

▲網友上傳疑似武漢封路的影片。（圖／翻攝自YouTube／EUGENESTUDIO）

全力保障防控產品供應

隨著疫情擴散，民眾對口罩的需求暴增。對此，九州通、國藥控股湖北公司、奧美醫療等10餘家企業共同承諾，24小時開足馬力生產，不計成本從外省空運，全力保障武漢市急需的口罩、防護服、體溫檢測儀等防控產品供應。

九州通相關工作人員表示，市民不必刻意囤口罩，未來幾天，市場投放量會不斷加大，保證各品類口罩藥店有售，「22日九州通投放市場的口罩數量已達50多萬個（絕大部分在武漢），23日口罩投放量會翻倍。目前，九州通的奧司他韋（可威）庫存充足，同時督促藥企全力生產，確保市民購藥無憂。」

▲武漢的醫院。（圖／達志影像／美聯社）

7家定點醫院作為發熱門診

目前，武漢在城區7家大型醫院附近，選擇了7家二級公立醫院作為發熱門診的定點醫院，轉移病人、騰空病房全部用於接收發熱病人，即「7+7」模式，也就是說，武漢設置了專門收治發熱病人。從23日起，所有發熱在37.3度以上的病人，全部到這7家定點醫院就診，同時安排了窗口協助接管其他病人。

拒戴口罩或追究刑責

武漢市政府22日通告，當日起在該市公共場所實施佩戴口罩控制措施。市民群眾到商場購物、去公園散步以及乘坐公共交通工具時，須按照要求佩戴口罩。拒不執行者，由各相關主管部門依法處理；情節嚴重者，將被追究刑事責任。

通告指出，佩戴口罩控制措施實施範圍包括賓館、美容店、影劇院、公園、圖書館、商場、公共交通工具以及其他人群聚集的公共場所等8個類別，分別由武漢市教育、公安、城管等相關職能部門負責實施與監督。