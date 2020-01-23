新北1疑似武漢肺炎案例檢驗明天出爐　侯友宜全面強化疫情整備工作

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市政府提供）

記者羅婉庭／台北報導

新北市日前通報4案例，3例已排除，剩下1例檢驗結果最快明天出爐，新北市侯友宜市長為因應疫情，指示市府團隊持續監測疫情並加強醫療資源與防疫物資整備，同時請本市的急救責任醫院ㄧ起整備，做好通報、檢驗及收治病患準備，防疫視同作戰。

針對新北市一名疑似案例仍待檢驗，新北市衛生局疾管科科長許玉芬表示，該例為一名52歲男子，曾赴廈門旅遊，返台後出現肺炎症狀，目前已完成第一次採檢，流感快篩、新型冠狀病毒皆為陰性，目前正在進行第二次採檢，預計檢驗結果最快要等到明天出爐，該男仍在醫院隔離中。

新北市府朱副祕書長惕之於22日視察新北市應變醫院(新北市立聯合醫院三重院區)，新北市立聯合醫院項院長正川說明院內已明訂隔離措施及動線規劃、傳染病監視通報機制、陪病及探病原則、大規模感染事件發生之應變計畫，並執行緊急調床與消毒作業，且已辦理因應傳染病防治教育訓練，落實醫療照護工作人員健康監測與管理，防疫物資貯存符合規定，院內備有充足適當之洗手設備且有管控與稽核機制。

此外，對於疑似感染症狀病人會詢問旅遊史、職業、接觸史以及周遭人員最近是否出現類流感症狀，醫療照護工作人員能正確穿戴/脫個人防護裝備，確實依手部衛生5時機落實洗手。

朱惕之表示，感謝該院醫療人員辛勞，並指示持續落實院內就醫流程、收治動線、人員防護及感染管制等相關措施，確保足以完善因應武漢肺炎疫情。