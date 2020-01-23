　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東紅藜季　舊火車站變身浪漫紅藜花園

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 台東紅黎季–舊火車站變身浪漫紅藜花園 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲ 台東紅黎季–舊火車站變身浪漫紅藜花園 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

由水土保持局台東分局、台東縣政府和台東縣農會共同打響「台東紅藜」名號，成功行銷推廣紅藜產業，109年在舊火車站的草地區鐵軌周邊打造五顏六色的鐵道花海及紅藜裝置藝術，月台上融入紅藜元素和繽紛花草搭配佈置的玻「藜」屋，襯著光影營造唯美浪漫文青的花園氛圍，同時介紹台東紅藜特色及展示紅藜周邊相關商品，讓民眾認識台東紅藜及紅藜的多元用途。

水保局台東分局長王志輝表示：台東環境適合紅藜生長，出產的台東紅藜品質高，使得台東紅藜深受許多企業大廠的青睞，爭相投入台東紅藜產品的相關研發，從加工與即食品的零食點心、烘培食品等，跨足到精品寵物食品及生技領域如面膜、營養補充品等的多元應用，紅藜產業發展第5年已趨向成熟穩定，未來將由青農企業及各大廠契作模式為台東紅藜產業帶入新的里程碑。

台東縣長饒慶鈴指出，台東紅藜從沒沒無聞到成為全台火紅的農作物，南迴各部落青農功不可沒，透過紅藜為部落經濟帶入商機，並且創造部落的就業機業，紅藜是台東地方創生最美的當紅推手，藉由「台東紅藜季」讓民眾認識台東紅藜的實用性及高價值，一起支持偏鄉原住民部落的優質農產。

▲▼ 台東紅黎季–舊火車站變身浪漫紅藜花園 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東紅黎季–舊火車站變身浪漫紅藜花園 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

►變美的秘密看這裡

ET快訊
發燒硬闖機場！父母大鬧登機口3小時　丟下2小孩自己飛走
微博瘋傳台灣防疫文宣！一句話讓陸網友爆淚：嫉妒到委屈
網紅假裝腳骨折　空姐免費幫他「經濟艙升等商務艙」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「年貨來嘉買、好料攏底嘉」推嘉義市場美食名品　嘗鮮採買好去處

百歲人瑞寒夜中迷途　鳳山警扶他一戶戶的詢問

翁章梁高鐵站發放新年紅包　呼籲落實咳嗽禮節防疫

李麗裕、李麗生兄弟寒冬送暖30年　席開百桌發放近千紅包

台東傳出武漢肺炎疑似案例　個案完成採檢送疾管署

台東紅藜季　舊火車站變身浪漫紅藜花園

台東日暉渡假村回饋鄉里　打造花崗石椅捐贈池上車站

台東春節返鄉專車載您回家　首班車22日傍晚啟動

台南口罩供應無虞市民勿搶購囤積　旅宿業者將主動為旅客量體溫

黃偉哲金唐殿發紅包　鼠於大家的台南在等你

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

大亨搶「金錢豹酒店小姐」 慘遭竹聯堂主報復命喪街頭

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

屁孩惡作劇！在猴硐貓村「丟甩炮」　狂響炮聲嚇貓...網轟：欠肉搜吧

陳美鳳開深V出席尾牙　新年新希望「我要一個伴，不是絆腳石」

「年貨來嘉買、好料攏底嘉」推嘉義市場美食名品　嘗鮮採買好去處

百歲人瑞寒夜中迷途　鳳山警扶他一戶戶的詢問

翁章梁高鐵站發放新年紅包　呼籲落實咳嗽禮節防疫

李麗裕、李麗生兄弟寒冬送暖30年　席開百桌發放近千紅包

台東傳出武漢肺炎疑似案例　個案完成採檢送疾管署

台東紅藜季　舊火車站變身浪漫紅藜花園

台東日暉渡假村回饋鄉里　打造花崗石椅捐贈池上車站

台東春節返鄉專車載您回家　首班車22日傍晚啟動

台南口罩供應無虞市民勿搶購囤積　旅宿業者將主動為旅客量體溫

黃偉哲金唐殿發紅包　鼠於大家的台南在等你

日外務省提升「危險等級」　關西醫療中心「SARS規格」嚴防武漢肺炎

老遊民過世...同伴們攜手照顧2浪犬！　原PO嘆：拿錢阿嬤不敢收

露營PO合照！訊息跳「甜蜜一家人」她傻：明明只有我跟兒　老公在家臉綠

名畫「神秘羔羊之愛」修復！小羊「嘴唇與鼻孔」如打了玻尿酸...引兩極評價

五月天陪粉絲吃圍爐　阿信又被逼問Jolin...將首度正面回應！

頭過身就過？柴柴「狗爬式」逃床底...裝沒事趕緊「酸」

8個古裝劇超奇葩髮型！　關曉彤縫紉機頭PK林依晨「蝴蝶麵包髮型」

印度「光輝戰機」首次成功降落母艦　海軍：下一步打造雙引擎艦載戰機

吳怡農除夕登《眼球央視春晚》！　一舉一動讓農夫農婦全暴動

華聞快遞／防範武漢肺炎傳播　陸7部春節檔電影全撤檔

地方熱門新聞

彰化有武漢肺炎病患　 假訊息

桃園捷運招募24名新血　薪水上看76K

淘汰13年以上機車　彰化擴大補助

桃園抽查應節商品　有95件不合格

民雄分局配合交流道高乘載管制

翁章梁率隊慰勉警消及協勤人員

嘉義警製作春節疏運QR CODE

桃園春節多項服務不打烊　期安心過年

黃敏惠攜手五星飯店主廚做年菜

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

外籍單車客環島求助消防隊

財神廟除夕夜發放千張大樂透

台中疑似發現「台灣省城」遺址

桃園誠聖宮春節「擲筊過五關」 拚轎車大獎

更多熱門

相關新聞

她家後院多年「花圃種不出花」　接警長電話揭15年懸案

她家後院多年「花圃種不出花」　接警長電話揭15年懸案

英國諾丁罕郡一名51歲的婦女，2014年接到一通偵探社的電話，指出她屋外的花園埋了兩個屍體，過幾日帶警方前往了解。直到警方登門的當天，女子終於了解，為什麼那塊地「總是種不出花」，原來是因為下方根本不是土壤，而是兩具埋藏15年的骨骸。

春節來花蓮親子必遊　介壽新村花海爭艶

春節來花蓮親子必遊　介壽新村花海爭艶

展現人世間哲理　花蓮市意象花園獲金質獎

展現人世間哲理　花蓮市意象花園獲金質獎

水道博物館瓶裝紀念水疑侵權

水道博物館瓶裝紀念水疑侵權

汪一個move變「食人花」　奇照瘋傳

汪一個move變「食人花」　奇照瘋傳

關鍵字：

紅黎舊火車站花園

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／曾之喬宣布結婚：今天起也是陳太太囉

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

曾之喬、辰亦儒「交往10年」結婚了！　曝求婚細節逼哭她

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

未成年小三貼臉不倫東出昌大！唐田英里佳3舉動毀清純

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

辰亦儒愛了曾之喬9年！藏「4甜蜜共通點」

武漢女「狂吞退燒藥」入法喊：勝利　陸大使館證實

熱好了嗎？　全台首家合法「賣淫娃」上線了

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面