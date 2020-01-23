台東紅藜季　舊火車站變身浪漫紅藜花園

▲ 台東紅黎季–舊火車站變身浪漫紅藜花園 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



由水土保持局台東分局、台東縣政府和台東縣農會共同打響「台東紅藜」名號，成功行銷推廣紅藜產業，109年在舊火車站的草地區鐵軌周邊打造五顏六色的鐵道花海及紅藜裝置藝術，月台上融入紅藜元素和繽紛花草搭配佈置的玻「藜」屋，襯著光影營造唯美浪漫文青的花園氛圍，同時介紹台東紅藜特色及展示紅藜周邊相關商品，讓民眾認識台東紅藜及紅藜的多元用途。

水保局台東分局長王志輝表示：台東環境適合紅藜生長，出產的台東紅藜品質高，使得台東紅藜深受許多企業大廠的青睞，爭相投入台東紅藜產品的相關研發，從加工與即食品的零食點心、烘培食品等，跨足到精品寵物食品及生技領域如面膜、營養補充品等的多元應用，紅藜產業發展第5年已趨向成熟穩定，未來將由青農企業及各大廠契作模式為台東紅藜產業帶入新的里程碑。

台東縣長饒慶鈴指出，台東紅藜從沒沒無聞到成為全台火紅的農作物，南迴各部落青農功不可沒，透過紅藜為部落經濟帶入商機，並且創造部落的就業機業，紅藜是台東地方創生最美的當紅推手，藉由「台東紅藜季」讓民眾認識台東紅藜的實用性及高價值，一起支持偏鄉原住民部落的優質農產。

▲ 台東紅黎季–舊火車站變身浪漫紅藜花園 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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