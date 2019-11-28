太極兩儀展現人世間哲理　花蓮市「法外情」意象花園獲金質獎

▲花蓮高分院前「法外情」意象花園榮獲「幸福花蓮，花園城市」競賽金質獎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所今年參加花蓮縣環保局舉辦的「幸福花蓮，花園城市」競賽活動，以法外情為主題融合周邊街景及社區文化的作品獲得金質獎第一名。市長魏嘉賢表示，獲獎所得三十萬元獎金，市公所表示將持續做為養護使用並持續在社區規劃花園腹地，打造城市花園的新概念。

▲▼引用太極兩儀的概念，展現出人世間的哲理。



市長魏嘉賢日前往花蓮高分院前了解槽化島景觀園藝的管養現況，三十多年前規劃設計這座槽化島花園的函玉股份有限公司董事長石炳輝也到場，對於市公所讓這座花園有如溫故知新般的發揚光大，給予高度肯定。





法外情意象花園的植栽品種包括天使花、矮牽牛、朱蕉、扁柏、月橘、紫背萬年青、爆竹紅等多樣，而在花園一角設計了人物意象，是以大小不一的花盆堆疊而成，不僅有創意，更符合環保再利用的概念。

▲花園一角設計了人物意象，以大小不一的花盆堆疊而成，不僅有創意，更符合環保再利用的概念。



這座花園早期是由石炳輝老師所設計，市公所在報名參加「幸福花蓮，花園城市」競賽活動前，特地邀請石老師一起探討並重回現場，回溯早期創作理念，並重新賦予現階段城市美學的想法讓舊時光有了新生命。

▲石炳輝（左二）將當初創作的理念和魏嘉賢等人分享。



石炳輝董事長目前也是花蓮縣花蓮粥會理事長，他將當初創作的理念和魏嘉賢等人分享，他表示，早期市區的公園及花園並不多，且有許多的空間隙地沒有利用，顯得市區相當雜亂，而在高分院前的槽化島，他則利用了大理石碎片做為步道，並將太魯閣國家公園裡的九曲洞融入，以不用的石材及景觀石堆砌迂迴的意象空間。



在槽化島花園的南北兩端設有兩座石材雕塑的意象，石炳輝說，他是引用太極兩儀的概念，一個是三個角柱穿梭交錯，有如頭角崢嶸，另一個則是在底下有個石頭，以磊石的概念互相交疊。石炳輝表示，這兩座意象在早期若要開模，經費不少，因此他發明了直塑法，以鐵絲綑綁再灌漿，再以石材黏貼成型，而太極兩儀在高分院前，無形中也展現出人世間的哲理。

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