春節花蓮親子必遊！介壽新村社區花園小而美　2萬株花卉爭艶

▲▼社區花園的花草種類繁多繽紛耀眼。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市美崙地區介壽新村，已完成花草栽植，介壽新村小而美的景緻，各式鮮艷的花草迎風搖曳，去年曾是民眾風靡拍照的地點，今年預期還會是花蓮市重要的打卡亮點之一。

介壽新村旁的社區花園，是花蓮市公所兩年前向國有財產署爭取管養，並運用「105年度城鎮風貌型塑整體計畫——洄瀾老時光景觀串連計畫（介壽眷村）」的經費興建。這座社區花園受到坡度地勢的影響，有二至三米的高低落差，步道因此採蜿蜒曲折的無障礙設計，由低處望去，步道彷如迂迴彎曲的溪流，相當壯觀並具有立體感。

花蓮市公所農觀課草花班人員去年底連日趕工，日前市長魏嘉賢親自會勘並在花架旁種下數株紫藤花，期盼兩年後，介壽新村的社區花園除了美麗的草花之外，還包括浪漫的紫藤花。

▲介壽新村社區花園去年曾是民眾風靡拍照的地點，今年預期還會是花蓮市重要的打卡亮點之一。

介壽新村的社區花園占地四千平方公尺，此次種植的花卉數量約有兩萬株左右，社區花園小而美的景緻，相當吸引人，市公所去年向第九河川局爭取經費興建花架，魏嘉賢希望種植的紫藤花經過兩年的時間成長攀藤茁壯後，屆時將可為介壽社區花園展現不同風華。

▲市長魏嘉賢會勘時在花架旁種下紫藤花。



社區花園的花草，包括四季秋海棠、一串紅、聖誕紅、麗格海棠、薰衣草、萬壽菊等多種，繽紛耀眼。另外還搭配灌木、扶桑花與綠籬，預期在農曆春節前將呈現百花爭艷、萬紫千紅的景緻。



除了介壽新村的社區花園之外，國福花海去年因為道路施做而暫停，今年則將恢復，並打造了幸運草池塘。幸運草池塘周邊將會種植偃柏，有夜間的景觀燈飾以及噴泉，搭配道路兩旁及園區裡的落羽松，不僅展現冬日風情，預期將會是花蓮市熱門的打卡景點之一。

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