美國海軍為戰艦裝SPY-6雷達　可對抗中俄反艦飛彈

▲美國「史蒂森號」勃克級神盾艦(USS Stethem ,DDG-63)。(圖/翻攝自美國海軍臉書)

記者楊庭蒝/綜合報導

面對中國、俄羅斯近期的武力提升,美國海軍請國防合約商雷神公司(Raytheon)協助,計畫對部分2A批次(Flight IIA)的勃克級神盾驅逐艦改裝,卸除原有的AN/SPY-1D雷達,並搭載新型的防空暨飛彈防禦雷達AN/SPY-6,目前預計會有12至20艘勃克級神盾驅逐艦接受升級計畫。

AN/SPY-6雷達最大偵測距離超過400公里,具備敵我意識、非共同目標辨識、搜索帶追蹤、動態目標檢測、脈衝都卜勒雷達和回波運算能力,可以有效對抗各類現役的戰機、彈道飛彈和超音速攻船飛彈,採用雙波段段共同資料處理模式,利於整合控制與電磁頻譜分配,還具有優秀的抗干擾、濾雜波能力,另外也採用模組化元件,可以隨著不同任務、不同艦體,改變內部的配置,將作戰能力最大化。

水上感測器計畫經理霍爾(Jason Hall)上校表示,目前先對2A批次的勃克級神盾驅逐艦升級,希望計畫可以在2021財年展開,未來也會為3A批次的安裝AN/SPY-6。

The Navy is considering adding the AN/SPY-6 radar to legacy Flight IIA Arleigh Burke-class guided-missile destroyers along with the new Baseline 10 Aegis Combat System developed for the next-generation Flight III destroyers, service officials said.https://t.co/5g2mtlian5