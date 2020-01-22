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美國海軍為戰艦裝SPY-6雷達　可對抗中俄反艦飛彈

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▲▼美國「史蒂森號」勃克級神盾艦（USS Stethem ，DDG-63）。（圖／翻攝自美國海軍臉書）

▲美國「史蒂森號」勃克級神盾艦（USS Stethem ，DDG-63）。（圖／翻攝自美國海軍臉書）

記者楊庭蒝／綜合報導

面對中國、俄羅斯近期的武力提升，美國海軍請國防合約商雷神公司（Raytheon）協助，計畫對部分2A批次（Flight IIA）的勃克級神盾驅逐艦改裝，卸除原有的AN/SPY-1D雷達，並搭載新型的防空暨飛彈防禦雷達AN/SPY-6，目前預計會有12至20艘勃克級神盾驅逐艦接受升級計畫。

AN/SPY-6雷達最大偵測距離超過400公里，具備敵我意識、非共同目標辨識、搜索帶追蹤、動態目標檢測、脈衝都卜勒雷達和回波運算能力，可以有效對抗各類現役的戰機、彈道飛彈和超音速攻船飛彈，採用雙波段段共同資料處理模式，利於整合控制與電磁頻譜分配，還具有優秀的抗干擾、濾雜波能力，另外也採用模組化元件，可以隨著不同任務、不同艦體，改變內部的配置，將作戰能力最大化。

水上感測器計畫經理霍爾（Jason Hall）上校表示，目前先對2A批次的勃克級神盾驅逐艦升級，希望計畫可以在2021財年展開，未來也會為3A批次的安裝AN/SPY-6。

根據《國防新聞》報導，為了應對俄羅斯和中國的超高速反艦飛彈、彈道飛彈所構成的各種威脅，AN/SPY-6雷達與舊的AN/SPY-1D雷達相比，可以同時執行反彈道飛彈、防空和反水面作戰行動，還具備全時段、360度全方位全空域內自動跟踪數百個目標的能力，而且在後續的維修保養上，也更加容易。

退役的驅逐艦長、國防顧問布萊恩·麥格拉思（Bryan McGrath）表示，如果海軍遵循計劃執行，那將是驅逐艦的重大升級，將大大提高雷達的靈敏度，以更高的速度移動執行難度更大的任務，使戰艦在跟踪和交戰的能力上大大提升，這將是一個優勢。

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