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解放軍網軍竊取以色列「鐵穹」參數　箭式3型飛彈也遭殃

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▲▼以色列鐵穹（Iron Dome defence system）對加薩火箭彈攔截效率達90%。（圖／路透）

▲以色列鐵穹（Iron Dome defence system）驚爆參數遭解放軍竊取。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

以色列「鐵穹」系統的飛彈攔截能力，堪稱天下無敵，但是一家網路資訊安全公司的報告卻表示，解放軍網軍已經竊取大量「鐵穹」系統與其他武器的參數。

根據《國家利益》（The National Interest）報導，網絡安全作家克雷布斯（Brian Krebs）表示，位於馬里蘭州的網絡工程服務公司（Cyber Engineering Services）發現了網路盜竊案。

在2011年10月10日至2012年8月13日期間，以色列三大國防技術公司Elisra集團，以色列航空航天工業公司（IAI）和拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems Ltd）都遭到解放軍贊助的網軍組織攻擊。

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於28日表示，與美國一起合作研發的「箭式3型（Arrow 3）」飛彈防禦系統已經在阿拉斯加科亞迪克(Kodiak)太平洋航太中心（Pacific Spaceport Complex）通過攔截測試，未來將有能力應付來自伊朗或其他地區的彈道飛彈。（圖／路透）

▲以色列與美國一起合作研發的「箭式3型（Arrow 3）」也遭到竊取。（圖／路透）

事件中涉及的武器包括鐵穹系統、箭式3型飛彈、無人飛行器、彈道飛彈，大量相關的技術文件與智慧財產遭到竊取。

由於箭式3型飛彈是美以聯合開發的系統，大批美國廠商的技術文件也一併遭竊.資安公司Mandiant則表示，發動攻擊的網軍就是隸屬「總參三部二局」的61398部隊，美國司法部去年5月起訴了4名涉嫌成員，FBI公布的海報顯示，其中有2名身著軍裝。

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