老農爺爺vs父輩5親戚「政治立場超兩端」怎過年　網曝大絕招：一個打全部

▲2020總統大選時，候選人韓國瑜、蔡英文各有擁戴者。（合成圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是朋友還是親人，如果政治立場不同，最好不要聊相關話題，以免吵起來傷了和氣。就有網友表示，他父輩的5個親戚「兩公一軍一餐飲都國民黨支持者」，爺爺則是老農、是民進黨支持者，「這樣的家庭吃年夜飯時該如何應對比較好？孫子輩加我共7票，我是長孫，想幫堂弟妹統一發言方向。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「中藍老綠的家庭過年該怎麼發言？」文中表示，「我父輩的五個親戚，兩公一軍一餐飲都國民黨支持者，而且近年還轉變成鋼鐵韓粉」，只有年紀最小、做工程師的叔叔比較少表態，不清楚立場。

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但因為爺爺是老農、鐵綠，讓他忍不住求助，這樣的家庭在吃年夜飯的時候，他要怎麼應對比較好，畢竟孫子輩加他共7票，他又是長孫，想幫堂弟妹統一方向。原PO還在留言處說，原本他們家聚在一起不會吵架，「但韓粉化後溝通難度提升，今年又一口氣多五個首投族堂弟妹……」

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▲團圓飯若因為政治話題鬧得不愉快，真正是傷了家人和氣。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，網友紛紛留言，「一人包10萬叫他們不要談政治就好了」、「共識：我們都是地球人」、「是沒有別的事情可以聊喔」、「跟爺套好，假裝韓粉跟他強辯，被他痛罵，罵在你身痛在韓粉心，劇本給你了好好利用」、「不談政治啊，沒其他好聊」、「放心啦幾天就恢復正常了，每四年都一次」、「就說沒去投票很難嗎？這次投票率也才75％。」

不少人則認為，過年自然是爺爺最大，但能不聊最好就不聊，「爺爺最大，其他人不用管，小波浪而已」、「爺爺最大啊，不然就不要談政治」、「爺爺沒主動開口，孫子就不要率先行動，其他長輩若失控，看爺爺是否能壓下來」、「爺爺一個就打全部了，小輩旁邊打麻將。」

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