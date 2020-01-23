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月薪超低「年終超高」要做嗎？　網嘆：年終84K可憐哪！

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▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲大部分公司的年終獎金已經發放，你對年終是否滿意？（圖／記者李佳蓉攝）

記者林彥臣／綜合報導

歲末年終各行各業的年終獎金幾乎都揭曉，結果當然是幾家歡樂幾家愁，就有望有在PTT八卦板上發文詢問指出，在南部工廠工作，月薪超低，但是年終超高，照樣的工作該做嗎？結果卻得到「可憐哪」的回應。

有網友發文表示，有個朋友在南部的某工廠上班底薪21K，再加上其他名目的加給，才勉強達到最低薪資，可是看到他的年終薪資單「我大吃一驚」，年終竟然84K，而且他還做不到1年，聽他說做滿1年就5個月以上年終，這種月薪超低 年終超高的薪水「你各位會做嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 錢包，荷包，新台幣，省錢，薪水，鈔票，新台幣。（圖／記者林育綾攝）

▲有網友發現，所謂的超高年終其實很少。（圖／記者林育綾攝）

底下網友回應表示，「4個月也叫超高」、「整年total也沒多少...可憐哪」、「八萬四比我一個月薪水還低」、「八萬四叫超高，令人同情」、「逼你做滿一年」、「八萬四 連勁戰都買不起 QQ」、「年終8萬4叫高喔？」。

還有網友抱怨，本魯月薪9xK，底薪2xK，然後發放年終4.94個月，用底薪算X！算起來還不是一個月QQ，「加給加您老木啦」。

人力銀行表示，2019年有94.1%的企業會發年終獎金，平均1.1個月，比2018年1.11個月，減少0.1個月，和2017年同為近六年最低，各行各業中以金融業遙遙領先，連9年稱霸，例如兆豐銀發8個月年終；手搖飲品店之中的迷客夏，則會給表現優異員工數個月的年終獎金；住商不動產約3個月年終，中油可望發4.4個月，都讓不少上班族勞工朋友羨慕。

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