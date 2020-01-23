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雄安新區將滿三歲　進入「大規模建設階段」2020推58項目

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▲▼雄安,雄安新區。（圖／CFP）

▲大陸中央力推的「百年大計」雄安新區，正處於大規模建設階段。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸雄安新區自2017年4月1日由中共中央批准，決定設立國家級新區後，一度吸引全球目光，後隨粵港澳大灣區、長三角一體化等區域發展推進，光芒逐漸黯淡。近兩年，回顧將滿三歲的雄安新區，正處於「大規模建設階段」，2020將統籌58個續建項目和新開工項目，並全面完成冬奧籌備建設。

回看2019年發展，河北省省長許勤在河北兩會上表示，京津冀協同發展向縱深拓展，河北省84項年度重點任務全部完成。雄安新區京雄城際、京雄高速等67個重點項目開工建設；76個冬奧項目全部開工建設，36個完工；共建省級以上創新平台98家、產業技術創新聯盟76家，吸納北京技術合約成交額200億元人民幣以上。

▲▼河北省雄安新區。（圖／CFP）

▲河北省雄安新區智能化建設。（圖／CFP）

展望2020年，《北京日報》形容，雄安新區統籌58個續建項目和新開工項目，將形成塔吊林立、熱火朝天的建設場面。

相關項目包括雄安新區將承接非首都功能疏解，落實國家疏解總體部署，制定實施戶籍、教育、醫療、住房等鼓勵政策，啟動中科院創新研究院、國家醫學中心等重大項目。同時，打造優美生態環境，加強白洋淀全流域生態環境治理和修復保護，譬如更大規模的「退耕還淀」，確保湖心區水質達到Ⅲ—Ⅳ類標準，並造林綠化10萬畝。

交通規劃上，河北省交通運輸廳綜合規劃處處長呂慧哲說，2020年河北省將確保津石高速公路、G230京冀接線段建成通車，京雄高速公路、榮烏高速新線、京德高速公路一期工程和容易線、安大線主體建成，使得雄安新區對外骨幹路網建設，取得實質性進展。

與此同時，連接河北石家莊，以及首都北京的雄安新區高鐵站，站房面積13萬平方公尺、總建築面積45.29萬平方公尺，站場總規模設置11台19線，也正在建設當中，最快預計2020年3月投入前期使用。

據了解，雄安新區位於大陸河北省保定市境內，地處北京、天津、保定腹地，規劃範圍涵蓋河北省雄縣、容城、安新等3個小縣及周邊部分區域，是中國（河北）自由貿易試驗區組成部分。在定位上，國務院表示，設立雄安新區，對於集中疏解北京非首都功能，探索人口經濟密集地區優化開發新模式，調整優化京津冀城市佈局和空間結構，培育創新驅動發展新引擎，具有重大現實意義和深遠歷史意義。

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