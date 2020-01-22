兩老訂好2月去桂林…領隊拍胸「沒影響！」他勸整晚無解　網怒：去了別回來

▲原PO家人2月打算出國去桂林。（示意圖／記者陳凱力攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎疫情爆發，許多要去大陸玩的人深怕被感染，紛紛取消行程。一名網友在PTT表示，家裡兩老去年就預訂好2月要去桂林，雖然中間隔了好幾個城市，他還是覺得有點可怕。但因為領隊一直說沒問題、沒影響，兩老仍決定要去，「我已經勸了整晚，不知怎解，我也知道中國很大，所以是我想太多了嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「家人二月要去中國旅遊」，文中表示，「是這樣的，家裡兩老去年就預定好，2月要去桂林的團，但現在看來我覺得有點可怕啊！」並透露，因為領隊方面一直說沒問題、完全沒影響，兩老也很相信這個長年合作的領隊，儘管他勸了整晚還是沒用。

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面對這樣的情形，原PO也不知道怎麼解，「我也知道中國很大，所以是我想太多了嗎？」看到貼文後，網友也相當無奈，甚至往最壞方面想，「如果中獎了，就不要回來害人」、「中了就怪自己吧」、「能勸就勸，勸不動就叫他們寫遺囑、投好保險。再跟領隊和旅行社談，收集保證安全的證據，等真的發生事情，告死他和旅行社」、「旅遊平安險保多一點，多保幾家。」

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▲武漢肺炎，民眾紛紛戴起口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

還有人表示，「就錢已經付了不給退啊！廣西不太可能發布3級旅遊警告吧」、「珍惜生命，遠離中國好嗎？這次沒去以後還是可以去不是嗎？這次去了以後哪裡都去不了了」、「去了就不要回來了吧！真的很自私」、「退費能退多少是多少，我是覺得命比較重要啦」、「不可能全程戴口罩，你吃飯拿下來還不是會中標」、「要是繼續變嚴重可能會直接去不了」、「會看1月份的災情評估，嚴重，政府會下令。」

有人則是給建議，「能勸就勸，勸不了你也沒轍」、「跟他們說真的一定要去，就全程戴口罩，不然也只說看他們運氣了」、「勸沒用，幫他們買口罩、洗手乳、乾洗手」、「勸要去就延後去夏天的，至少目前知道SARS類型的怕高溫」、「一個星期後再勸看看吧！那時大陸疫情應該會更嚴重，說不定那時你父母主動就放棄了！」

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