武漢肺炎／否認隱匿疫情　中國衛健委：訊息公開十分重要、我們高度重視





▲大陸國家衛生健康委員會應急辦公室主任許樹強。（圖／取自國務院新聞辦公室）

記者陳政錄／綜合報導

「武漢肺炎」爆發一個月，從「愛國病毒」到近日各省市疫情激增，有外媒質疑中國政府是否對疫情是否存在瞞報，對此大陸國家衛健委在今（22日）上午召開的記者會中，否認此一訊息。衛健委應急辦主任許樹強說，「我們高度重視信息（訊息）公開，公開十分重要。」

由新型冠狀病毒引發的肺炎，從去年12月底在大陸武漢市爆發，當湖北省內僅出現41例病例，其他省分均無疫情時，就已經在日本、韓國、泰國等出現感染個案，被大陸網友稱是「愛國病毒」，但到近幾日出現死亡案例、醫護人員感染訊息後，官方公告確診案例激增，目前大陸已達440人確診，9例死亡。

▲武漢肺炎由新型冠狀病毒感染。（圖／達志影像／美聯社）

在今（22日）由國新辦召開，首次由中央對外說明疫情的記者會上，有外媒提問早期訊息披露是否不夠完善，大陸衛健委方面也做出回應。

衛健委應急辦主任許樹強說，李斌副主任剛才在介紹中已經強調了，我們高度重視信息（訊息）公開，訊息公開十分重要。他說，疫情發生後，國家衛生健康委員會指導湖北省武漢市衛生健康委員會於2019年12月31日和2020年1月3日、5日、9日發布了疫情和防控信息，根據疫情發展的變化，從1月11日每日更新發布。衛健委於1月9日即時公開發佈病原檢測結果判定為一種新型冠狀病毒。

許樹強接著表示，近日，湖北武漢以外的地區陸續報告病例。為使社會公眾及時、準確、全面掌握疫情的訊息，從1月20日起，國家衛生健康委員會每日匯總發布全國各省份確診病例和疑似病例數據，大家在國家衛生健康委員會的網站可以看到。他強調，「日發布制度我們會堅持下去，包括春節期間，直到不再需要發布。」

說明武漢肺炎情況，大陸國務院新聞辦今日上午10點舉辦新聞發布會，由官方首次公開對外說明情況，邀請國家衛生健康委員會副主任李斌、國家衛生健康委員會應急辦主任許樹強、國家衛生健康委員會醫政醫管局負責人焦雅輝、和中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福等出席，並回答記者提問。

►你不說，有誰會知道？