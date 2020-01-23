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一生都在訓練出任務！消防員為退役搜救犬全台跑透透：要給牠更好的新家

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▲▼搜救犬。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲搜救犬平時住在鐵籠，放出來時不適訓練就是出任務，每天都是精實的訓練。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

搜救犬經常出現在重大災害現場，透過靈敏的嗅覺掌握傷患位置，而搜救技能就是靠平日精實的訓練，到了屆退的年紀（約8歲）消防局會在媒體上公布「開放認養」的資訊，卻時不時被酸民嗆，「都是利用狗狗到老了就丟棄」其實消防員無不盡心篩選適合的飼主，全台跑透透：「只想要給牠更好的新家。」

▲▼搜救犬。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲訓練，是搜救犬的日常，多年後退役，特搜隊員全台跑透透，為狗狗們找安養晚年的新家，以報答牠們為民眾的付出。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北特搜大隊員解釋，「會收集有意願飼養狗狗的民眾資訊，接著開始詢問，過去是否養過大型犬、居家環境等問題，之後我們還要親自到民眾家裡進行訪視，觀察環境，而民眾住在台灣的東西南北，所以我們其實已經全台跑透，最後篩選出適合的飼主，絕非酸民所說的『用完就扔』」！

以「烏龍院」紅遍兩岸的知名漫畫家「敖幼祥」（63歲）中選！他說，「在報紙上見到消防局有退休的搜救犬需要認養，覺得經過嚴格訓練過的狼犬一定會比自己過去養的天兵狗要強得多！所以就提出了申請。也許是緣分吧，經過消防局一陣子飼養環評篩選，在幾十位申請者裡幸運中選。」

▲▼搜救犬。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲知名漫畫家敖幼祥成功領養搜救犬Mumu，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

敖幼祥說，「居住在台北的時候曾養過許多不同種類的大狗，像是聖伯納、秋田、羅威拿⋯但在空間狹窄的公寓裡，對狗對人對鄰居，生活品質上都是很艱苦的！狗很單純、人很複雜、鄰居很難搞⋯自從移居花蓮之後，有了較寬敞的田園，就一直想再養狗。2019年12月3日，開著漫畫小巴載著Mumu從汐止接回花蓮，開始牠的「退休」新生活。」

▲▼搜救犬。（圖／記者陳雕文翻攝）

敖幼祥補充道，「Mumu在隊部裡的時候每天都得操練數小時，所以練就一身好筋骨，剛看到Mumu的時候有些吃驚，精瘦的肋骨清晰明顯，想想也對，吃了太肥胖怎麼去上山鑚地搜救呢？只不過來到好山好水的花蓮之後應該好好享受一下生活，在飲食質量上稍稍調高些，最近有增胖了點，就怕下次教練看到的時候認不出來這就是Mumu了喔！」

根據消防署資料，最適合擔任搜救犬的犬隻包括德國狼犬、拉不拉多獵犬、邊界牧羊犬、比利時瑪利諾斯牧羊犬、黃金獵犬和聖伯納犬，且依搜救能力又可細分為廣域搜尋、倒塌建築物、雪崩及水難搜救犬等。目前台灣所培訓出的「菁英」，已執行過多起國內外重大災害的搶救任務，其中Mumu也參與過花蓮震災的搜救行動。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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