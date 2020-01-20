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高市5搜救犬獲國際認證！浪浪「黑糖」衝破收容所...+1提升戰力

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▲高雄市5隻搜救犬獲得國際認證。（合成圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市5隻搜救犬獲得國際認證。（合成圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府消防局搜救犬馴養中心日前舉辦「國際搜救犬訓練暨認證」，有30組來自全台消防及民間的搜救犬共襄盛舉，高雄市消防局共派出5隻犬隻報名參加初、中級認證，並且全數通過國際搜救犬認證，其中一隻訓練犬隻「黑糖」，曾是流浪犬。

▲RDTA( 士協會)理事長村瀨英博先生與領犬員陳志三及搜救犬 Adolph。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲RDTA( 士協會)理事長村瀨英博先生與領犬員陳志三及搜救犬 Adolph。（圖／記者許宥孺翻攝）

此次認證邀請日本RDTA(救助犬訓練士協會)理事長村瀨英博先生擔任本次裁判，參與認證的搜救犬分別有初級12組、中級18組，本局小隊長陳志三／搜救犬Adolph、隊員蘇冠銘／搜救犬Zoe、鄭莛芸／搜救犬Aka高分通過IRO瓦礫中級認證，隊員李信宏／搜救犬黑糖、陳孟弘／搜救犬Danpachi高分通過瓦礫初級認證。這5隻犬隻都非常年輕，未來勢必可以承擔起高雄市政府消防局的搜救犬戰力。

▲領犬員蘇冠銘及搜救犬zoe。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲領犬員蘇冠銘及搜救犬zoe。（圖／記者許宥孺翻攝）

其中通過初級認證的黑糖，是高雄市消防局與動保處合作的訓練犬隻，黑糖原本是流浪犬，在一個多月大時被送至動物收容所，107年被高雄市消防局選中為「搜救志工阿勇訓練計畫」的訓練犬隻，由隊員李信宏開始訓練。黑糖有著流浪犬的敏感多疑特性，在訓練過程中產生許多挫折，還好在搜救犬馴養小組的通力合作之下，終於在認證中得到國際裁判的肯定，也讓民眾認識到台灣米克斯犬的聰明與可愛之處。

▲搜救犬Danpachi。（圖／記者許宥孺翻攝）

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