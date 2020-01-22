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社會 社會焦點 保障人權

男男戀破局…他點燃汽油「全身是火」衝進工廠！想抱小老闆同歸於盡

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記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區一名男子22日晚間6點多帶著汽油騎車衝去大安路的工廠，先撞上路邊轎車，男子摔倒後再從口袋裡拿出打火機點燃汽油，現場瞬間冒出大量火煙，身上著火的男子起身往工廠裡衝，想抱住易燃物，但傷勢太重最後倒地，目擊的工廠人員趕緊報案；男子全身66%的3度灼傷，目前仍在加護病房急救。

▲▼點火。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲當工廠人員上前關心時，倒地蔡男從口袋拿出打火機（紅圈處）點火，瞬間引燃地上的汽油（黃圈）。（圖／記者陳雕文翻攝）

經調查，22歲蔡姓男子與鐵工廠老闆的吳姓兒子是大學同學，半年前沒了聯繫，沒想到再見面，竟是蔡男企圖同歸於盡的行為！據了解，蔡男仰慕吳男，但追求不成，最後由愛身恨！

▲▼點燃。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲蔡男一身是火衝進工廠要找追求不成的對象。（圖／記者陳雕文翻攝）

蔡男去年曾拿球棒毆打吳男，鬧到半年前兩人便斷了聯繫。時至今日，蔡男竟帶著打火機及汽油桶騎車衝向工廠，還企圖點火與吳男通歸於盡，但案發當時僅老闆一人在工廠裡，發現蔡男一身是火衝進室內後痛苦倒地，他趕緊上前撲滅並報案。目前蔡男仍在加護病房急救，詳細案發原因仍待警方深入釐清。

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▼警方在現場拉起封鎖線，詳情仍在調查。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼點燃。（圖／記者陳雕文翻攝）

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