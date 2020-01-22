　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢肺炎狂虐！大陸境內確診病例達473例...人數持續增加中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲央視記者進入武漢肺炎醫院查看目前狀況。（圖／翻攝自央視）

▲大陸境內目前感染肺炎的病例高達473例，人數持續增加中。（圖／翻攝自央視，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

「新型冠狀病毒」散播全世界，大陸多地均傳出疫情。據《央視新聞》報導，綜合國家衛健委及各地相關單位的通報數據，截至22日19時30分，各地新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例高達473例。不過，人數持續增加中。

報導稱，疫情區除了福建，還有安徽、澳門、遼寧、貴州、海南、山西、廣西、寧夏等地22日都新增了首例確診病例。

疫情擴散速度之快，至於該如何預防？醫師指出，若有發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，不上班、不上課，戴外科口罩自主隔離；合併流行地區旅遊史或接觸疑似病患者，請盡速通報1922防疫專線；勤加洗手，記得使用肥皂；避免揉眼睛、挖鼻孔以防感染；不要相信偏方。這些方法都能保護自己和他人。

除了勤洗手、使用肥皂外，保持環境衛生與空氣流通、避免到人群聚集或空氣不流通的地方、避免不必要的探病、與人招呼時暫時少握手、打噴嚏或咳嗽時遮口鼻，並轉向無人處，都能減少疫情擴散。

最後，醫師提醒平時應多戴口罩，口鼻一定要遮住，好提供物理性屏障，等到口罩受汙染時就更換。另外，外科口罩有8成以上防護力，適合一般人使用，民眾不需搶購N95，也將N95口罩留給特殊病房的醫護人員。

▲央視記者進入武漢肺炎醫院查看目前狀況。（圖／翻攝自央視）

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！

ET快訊
武漢肺炎確診473例！專家揭「關鍵溫度」能殺死冠狀病毒
100歲外婆突給紅包！孫女打開一看落淚　「一定要好好保存」
獨／Keanna再告謝和弦、莉婭！「絕地大反攻」追加2罪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國際刑警組織前主席孟宏偉受賄判刑13年6月　認罪不上訴

香港首例「高度懷疑」武漢肺炎！搭高鐵抵港　4家人曾入住尖沙咀酒店

武漢肺炎狂虐！大陸境內確診病例達473例...人數持續增加中

武漢肺炎出現人傳人！　症狀與流感相似「但有兩點不同」

陪睡「40名高官」一路狂升職！勾魂女貪官收賄6000萬...遭判12年

武漢肺炎「傳染爬坡期」　再有海南4例、安徽1例確診！

強化疫情防控！湖北「嚴格限制」舉辦大型活動...所有交通樞紐檢測體溫

快訊／香港失守！確診首例武漢肺炎　醫院隔離中

冠狀病毒對熱敏感！武漢肺炎「診療指南」出爐：56度持續30mins可滅病毒

孩子抽血哭鬧！女護士嚇壞拔出針頭...秒遭母親賞巴掌　她腦震盪了

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

國際刑警組織前主席孟宏偉受賄判刑13年6月　認罪不上訴

香港首例「高度懷疑」武漢肺炎！搭高鐵抵港　4家人曾入住尖沙咀酒店

武漢肺炎狂虐！大陸境內確診病例達473例...人數持續增加中

武漢肺炎出現人傳人！　症狀與流感相似「但有兩點不同」

陪睡「40名高官」一路狂升職！勾魂女貪官收賄6000萬...遭判12年

武漢肺炎「傳染爬坡期」　再有海南4例、安徽1例確診！

強化疫情防控！湖北「嚴格限制」舉辦大型活動...所有交通樞紐檢測體溫

快訊／香港失守！確診首例武漢肺炎　醫院隔離中

冠狀病毒對熱敏感！武漢肺炎「診療指南」出爐：56度持續30mins可滅病毒

孩子抽血哭鬧！女護士嚇壞拔出針頭...秒遭母親賞巴掌　她腦震盪了

余苑綺堅強抗癌友人心疼　曝她六字回應...看了超不捨！

抽菸免疫力↓！專家曝「4預防妙招」剋武漢肺炎...油炸、辣先停

馬英九金鼠福卡來了！　發放時間、地點一次看

高鐵車上驚見「咳嗽魔人」！全部人默默戴口罩　她氣炸：什麼心態？

國民黨「野生中常會」結論…不改黨名　網一看手板全崩潰：比國中佈告欄還醜

武漢肺炎、流感...全球緊張！營養師「4大保健品」預防中鏢好過年

把最好的都給家人！主衛浴室改造成休憩區　坐擁無敵海景超幸福

金在中328台北開唱！門票下月開賣　嘴甜講中文約粉絲：不見不散

劉揚偉喊鴻海今年目標成長3~5%　車電攜手FCA最快2022年量產

武漢肺炎確診473例！陸專家揭「關鍵溫度」能殺死冠狀病毒

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

武漢肺炎病原「確認來自野味」

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

武漢市長：外面的人不要進來！

15歲少女罹罕病皮膚早衰　術後奇蹟發生了！

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

治愈病人談与武漢肺炎搏斗的22天　

陸抗SARS專家：竹鼠可能是武漢肺炎源頭

武漢肺炎440例死亡9例　中國官方說明

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產車

中國官方：已出現人傳人和醫務人員感染

耿爽：沒有人比中國更關心台灣健康

陪睡40高官！勾魂女貪官遭判12年

國小生考試差1分雙百　全家取消過年旅遊

胡錫進：武漢市不該在鍾南山說疫情之後才說

更多熱門

相關新聞

高雄疫情指揮中心提升「二級開設」

高雄疫情指揮中心提升「二級開設」

武漢肺炎疫情持續延燒，疾管署21日證實台灣確診首例境外移入個案，由於個案為高雄市50多歲女性，高雄市政府不敢大意，22日邀集各局處召開嚴重特殊傳染性肺炎第二級流行疫情指揮中心。

請國人放心！陳其邁曾在抗SARS團隊：我們都非常有經驗

請國人放心！陳其邁曾在抗SARS團隊：我們都非常有經驗

公平會：口罩業者聯合漲價最高罰5000萬

公平會：口罩業者聯合漲價最高罰5000萬

美CDC「武漢肺炎圖」將台列入中國

美CDC「武漢肺炎圖」將台列入中國

陸委會：武漢來台各管道「暫緩處理」

陸委會：武漢來台各管道「暫緩處理」

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

武漢團取消　禁止178名陸客來台

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

武漢肺炎病原「確認來自野味」

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

全職媽刷存摺見「年薪級年終」！暖尪備註惹噴淚

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

愛犬送美容　天兵爸接回另隻狗

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面