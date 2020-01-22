武漢肺炎狂虐！大陸境內確診病例達473例...人數持續增加中

▲大陸境內目前感染肺炎的病例高達473例，人數持續增加中。（圖／翻攝自央視，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

「新型冠狀病毒」散播全世界，大陸多地均傳出疫情。據《央視新聞》報導，綜合國家衛健委及各地相關單位的通報數據，截至22日19時30分，各地新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例高達473例。不過，人數持續增加中。

報導稱，疫情區除了福建，還有安徽、澳門、遼寧、貴州、海南、山西、廣西、寧夏等地22日都新增了首例確診病例。

疫情擴散速度之快，至於該如何預防？醫師指出，若有發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，不上班、不上課，戴外科口罩自主隔離；合併流行地區旅遊史或接觸疑似病患者，請盡速通報1922防疫專線；勤加洗手，記得使用肥皂；避免揉眼睛、挖鼻孔以防感染；不要相信偏方。這些方法都能保護自己和他人。

除了勤洗手、使用肥皂外，保持環境衛生與空氣流通、避免到人群聚集或空氣不流通的地方、避免不必要的探病、與人招呼時暫時少握手、打噴嚏或咳嗽時遮口鼻，並轉向無人處，都能減少疫情擴散。

最後，醫師提醒平時應多戴口罩，口鼻一定要遮住，好提供物理性屏障，等到口罩受汙染時就更換。另外，外科口罩有8成以上防護力，適合一般人使用，民眾不需搶購N95，也將N95口罩留給特殊病房的醫護人員。

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