快訊／5旬女確診台首例武漢肺炎　高雄疫情指揮中心提升為「二級開設」

▲高雄市政府疫情指揮中心提升為「二級開設」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

武漢肺炎疫情持續延燒，疾管署21日證實台灣確診首例境外移入個案，由於個案為高雄市50多歲女性，高雄市政府不敢大意，22日邀集各局處召開嚴重特殊傳染性肺炎第二級流行疫情指揮中心。

確診患有武漢肺炎的女子在武漢工作，21日搭機入境因有發燒、咳嗽等症狀，由機場檢疫人員安排就醫，目前持續於負壓隔離病房治療中；不過22日下午再傳出大陸男童到高雄旅遊，因有發燒狀況，醫院通報嚴重特殊傳染性肺炎，目前男童收治於隔離醫院靜候檢驗結果。

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▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市疾管處表示，「在近日高雄總共累積了5例嚴重傳染性肺炎的通報個案，這5位目前有3例已經排除感染，一例屬於境外移入的部分，現在就在入境的醫院進行隔離，另外一位在檢驗當中。醫院在防疫診備上面，12家指定隔離醫院分別在過程中召集3次會議，診斷物資、防備流程，甚至於特殊疾病需一轉院部分，我們也進行了必要的律定。」

高雄市政府在22日邀集觀光局、消防局、警察局、兵役處、民政局、社會局、環保局等本府各局處及後備指揮部和軍方代表召開因應嚴重特殊傳染性肺炎第二級流行疫情指揮中心成立應變會議。應變會議由流行疫情指揮中心指揮官陳雄文副市長擔任主席，並在會中做出以下裁示：

一、疾管署109年1月21日發布新聞稿，我國已出現首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎確診個案，請各局處務必持續提高警覺，積極辦理各項宣導及預防工作。

二、嚴重特殊傳染性肺炎已列入第五類法定傳染病，中央業已成立流行疫情指揮中心，流行疫情或防治措施之相關訊息由中央流行疫情指揮中心統一對外公布。

三、請各局處依任務分工落實辦理，務必先行完成整備工作，以因應可能攀升的流行疫情，有關大型收治場所之前置規劃，請兵役處先行評估整備。

四、請衛生局積極督導本市醫療院所防疫整備，配合疾管署強化機場檢疫及個案後送，落實疑似個案隔離及接觸者追蹤。

五、中央已提升中國大陸武漢市旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，提醒民眾如非必要應避免前往當地。請觀光局務必確實轉知旅行社、導遊及飯店業者，接待大陸旅遊團應提高警覺度，如有團員出現類流感症狀，應立即協助就醫並通報。

六、如遇嚴重特殊傳染性肺炎疑似個案有拒絕就醫、拒絕隔離或行蹤不明，請警察局配合衛生機關積極協處。

七、請消防局盤點救護車量能，必要時啟動跨區支援，並轉知所屬，執行嚴重特殊傳染性肺炎疑似或確診個案載送，請務必做好安全防護，並備足基層人員所需防護用具。

八、請新聞局、交通局及捷運局利用各類電子、平面等管道，協助宣導嚴重特殊傳染性肺炎相關防疫事項。

九、請民政局、教育局、勞工局運用所轄管道，加強市民、學生及勞工（含國際移工）防疫宣導。

十、春節年假期間，請各局處對口務必保持手機暢通，以利緊急防疫聯繫。

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