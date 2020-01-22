嚴防業者「聯合哄抬口罩價格」　公平會：最高可罰5000萬元





▲公平會嚴防業者趁機哄抬口罩價格，若有業者意圖抬高交易價格，將依刑法第251調移送檢調機關偵辦。（示意圖／記者謝承恩攝）

記者袁茵／台北報導

武漢肺炎持續蔓延，許多民眾到賣場、超商搶購口罩。公平交易委員會（下稱公平會）22日表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展，為維護國內口罩市場之交易秩序，嚴防業者趁機聯合哄抬價格或囤積口罩等違法情事，除於今日出動多組人員分批至賣場、連鎖藥妝店及藥局等相關通路進行調查外，並會同行政院消費者保護處至相關銷售點進行查核。

公平會表示，目前國內備有相當充足之外科口罩及N95口罩等，民眾不必刻意囤積或搶購口罩。倘有通路業者為達行銷目的，而釋放假訊息以趁機拉抬民眾搶購心理，或業者間合意調漲價格之行為，公平會獲有具體事證將即迅速依法嚴懲。

公平會說，另為掌握口罩市場之銷售狀況，將持續機動派員至相關銷售點進行查察，並提醒業者務必遵守公平交易法相關規定。此外，如有業者藉其經濟優勢、資訊掌握而意圖抬高交易價格、囤積口罩，無正當理由不應市銷售者，或散布不實資訊以影響口罩市場交易價格者，公平會將依刑法第251條，移送檢調機關偵辦，決不寬貸。

公平會指出，口罩為防疫期間重要之民生物資，攸關防疫成效與國民健康甚鉅，且適逢春節年關將屆，該會將持續密切關注並監督相關市場之價格變化情形，宣示「法律無假期」的執法決心；一經查獲業者有合意調漲或共同約束價格之行為，依公平交易法第40條第1項規定，最高可處新臺幣5000萬元罰鍰，若情節重大，還可依同條文第2項規定處上一會計年度銷售金額10%以下罰鍰。

公平會提到，如經公平會限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，而屆期未停止、改正其行為或未採取必要更正措施，或停止後再為相同違反行為者，處行為人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1億元以下罰金，呼籲業者切勿以身試法。

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▼哄抬口罩價格最高可處新臺幣5000萬元罰鍰。（圖／公平交易委員會提供）